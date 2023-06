Kurti pripravljen na manjše število policistov na severu Kosova

Predsednik kosovske vlade Kurti je v telefonskem pogovoru izrazil pripravljenost na postopno zmanjšanje števila policistov v občinskih stavbah na severu države, ki bi potekalo "sorazmerno vzpostavljanju reda". To bi po njegovem prepričanju omogočilo "odprto in pošteno kampanjo pred izrednimi demokratičnimi volitvami" v štirih večinsko srbskih občinah.

Razmere na severu Kosova so napete od izvolitve etničnih Albancev na aprilskih županskih volitvah občinah Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok in Zvečan, kjer so lokalni Srbi protestno bojkotirali volitve. Po več tednih napetosti sta se tako Kurti kot srbski predsednik Aleksandar Vučić strinjala, da se tam izvedejo nove volitve.

Kurti je sicer ob tej priložnosti predsednici komisije dejal še, da upa, da bo EU čimprej obravnavala prošnjo Prištine za članstvo v uniji, pri čemer je Kosovo označil za "najbolj proevropsko državo na Zahodnem Balkanu".

Von der Leyen je prek Twitterja sporočila, da se bo o razmerah na Kosovu danes pogovarjala še z Vučićem.