Kurti predal prošnjo Kosova za članstvo v EU

"Pismo, ki ga nosim, vsebuje upanja in sanje naših državljanov. Govori o naših težnjah, da se pridružimo EU, s katero delimo skupne vrednote in ideje," je po poročanju Radia Svobodna Evropa izjavil Kurti.

Vlogo za sprejem Kosova v EU so v sredo na slovesnosti v Prištini podpisali Kurti, predsednica države Vjosa Osmani in predsednik kosovske skupščine Glauk Konjufca.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v odzivu na vložitev prošnje danes dejal, da Priština s tem uradno krši washingtonski sporazum. Po njegovih besedah pa nekatere države EU kršijo evropsko pogodbo, v kateri je "pogoj, da lahko zaprosite za članstvo v EU, ta, da ste evropska država".

Dodal je, da bo več o odzivu Beograda znano nocoj, tudi glede zahteve za napotitev srbske vojske na Kosovu v skladu z resolucijo VS ZN 1244, po seji vlade, poročajo srbski mediji.

Statusa kandidatke za članstvo v EU na Zahodnem Balkanu nima le še Bosna in Hercegovina, ki naj bi ga po napovedih dobila danes. Severna Makedonija in Albanija sta julija po dolgih letih čakanja začeli pristopna pogajanja, najdlje pa sta prišli Srbija in Črna gora, ki se že več let pogajata o vstopu.