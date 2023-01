Kurti pozval k okrepitvi sil Kforja na Kosovu

Po aretaciji policista so nekateri lokalni Srbi postavili številne zapore na pomembnejših cestah na severu Kosova, v enem primeru pa tudi na srbski strani meje. Te barikade so med drugim vodile do zaprtja treh mejnih prehodov med Srbijo in Kosovom. Po odstranitvi barikad je Kosovo te znova odprlo.

Kurti je v pogovoru za Die Welt odgovornost za provokacije na severu Kosova pripisal domnevnim ruskim plačancem skupine Wagner in pripadnikom razvpite ruske motoristične skupine Nočni volkovi.