Kurz o sprejemu novih beguncev iz Afganistana: Dokler bom kancler, se to ne bo zgodilo

V Avstriji je že več kot 40.000 državljanov Afganistana, kar je glede na število prebivalcev druga največja afganistanska skupnost v EU.

Možnost sprejema novih Afganistancev je kancler Sebastian Kurz odločno zavrnil: "Dokler bom kancler, se to ne bo zgodilo," je dejal. Izpostavil je "posebej težko integracijo" te skupine prebivalstva. Dodal je, da bi za državo sprejemanje ljudi, ki se ne bi mogli vključiti v družbo, predstavljalo velik problem.

Da so početja talibanov kruta in da so razmere v Afganistanu neznosne, po njegovih besedah ni mogoče zanikati. Zato je pozval mednarodno skupnost k aktivnostim za izboljšanje položaja.

Obenem pa je predlagal, naj prebivalci Afganistana pomoč poiščejo v sosednjih državah. Izpostavil je Turkmenistan in Uzbekistan, EU pa naj po besedah avstrijskega kanclerja državam v regiji zagotovi vso potrebno podporo.