"Nikoli ne bomo dovolili, da bi to sovraštvo dobilo zagon," je dejal avstrijski kancler. "Zavedati se moramo, da ne gre za konflikt med kristjani in muslimani ali med Avstrijci in migranti," je dodal. "Gre za boj med številnimi, ki verjamejo v mir, in peščico, ki si želi vojne," je še menil.

"Naš sovražnik – islamski terorizem – ne želi le povzročiti smrti in bolečine, temveč želi razdeliti našo družbo," je poudaril Sebastian Kurz v televizijskem nagovoru ter izpostavil, da bo Avstrija branila svojo demokracijo, temeljne pravice in liberalni način življenja.

Avstrijska vlada se je glede napada danes ob 9. uri sestala na zasedanju prek videokonference. Ob 11.30 je kancler Kurz nagovoril narod. Prvotno je bil nagovor predviden ob 10. uri, a so ga nato preložili za uro in pol. Skupaj s podkanclerjem Wernerjem Koglerjem, dunajskim županom Michaelom Ludwigom in vodji poslanskih skupin v parlamentu naj bi kasneje na prizorišču napada tudi položili venec v spomin na žrtve.

Dejal je še, da je napad zakrivilo sovraštvo do avstrijskega načina življenja in do temeljnih vrednot države. Napovedal je še pregon in pravične kazni za napadalce ter tiste, ki stojijo za napadom.

"Žrtev sinočnjega napada ne bomo nikoli pozabili in skupaj bomo odločno branili svoje temeljne vrednote," je še poudaril avstrijski kancler ter povedal, da so umrli štirje civilisti (po takratnih podatkih, zdaj se je ta številka povzpela na pet - op. p.), 14 civilistov in policist pa so bili ranjeni. Razkril je tudi nekaj podrobnosti o smrtnih žrtvah napada. Kot je dejal, so umrli starejši moški, starejša ženska, mlajši mimoidoči in natakarica.

Kurz je še napovedal, da se bo v sredo popoldne sestal avstrijski svet za nacionalno varnost.