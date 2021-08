Kurzu na kongresu stranke močna podpora: Rešitev niso zapiranja, ampak cepljenje

Kurz v volilnem govoru na kongresu stranke, kamor je prišel z nosečo partnerko, ni postregel s presenečenji. Vsebinsko se je posvetil aktualnim vprašanjem in oblikoval pet področij, za katera meni, da so "res pomembna za Avstrijo": okrevanje, zaposlovanje, ekologija, digitalizacija in migracije.

Dejal je, da je postal "močnejši in odločnejši" zaradi napadov političnih nasprotnikov in obljubil, da bo stranka zdržala vse pritiske.

V zvezi s pandemijo je Kurz ljudi še enkrat pozval ljudi, naj se cepijo. Virus ne bo izginil, "z virusom moramo živeti", je dejal. Izračun pa je po njegovem preprost: več ljudi je cepljenih, manj je bolnih, več ljudi je cepljenih, manj je gospodarskih posledic, več kot je cepljenih, manj je brezposelnih. "Cilj je, da korona ne omejuje več svobode, življenja in gospodarstva, odgovor niso zapiranja, ampak cepljenje," je poudaril.

So se pa ob kongres in ponovno potrditev Kurza obregnili v FPÖ, kjer so kanclerja primerjali z vodjo sekte.