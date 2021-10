Kurzu se po preiskavah maje kanclerski stolček

Prvi mož Zelenih in podkancler Werner Kogler ter vodja njihove poslanske skupine Sigrid Maurer sta po sredinih dogodkih na pogovore povabila vodilne predstavnike vseh parlamentarnih strank, poročajo avstrijski mediji. Dogovorjen je tudi že termin za pogovore pri avstrijskem predsedniku Alexandru Van der Bellnu.

Zeleni sicer poudarjajo, da tega ne gre razumeti kot napoved izstopa iz koalicije. Kot so sporočili iz Koglerjevega urada, morajo poskrbeti za "stabilnost in red", zato se želijo o nadaljnjih potezah posvetovati z ostalimi poslanskimi skupinami. "Imamo skupno odgovornost do naše države," so poudarili.

Kot so še dodali, predstavljajo sredine preiskave, zaradi suma korupcije v kanclerjevem najožjem krogu, "novo dimenzijo" in postavljajo pod vprašaj sposobnost kanclerja, da še naprej zaseda ta položaj. "Vtis je katastrofalen, dejansko stanje je treba v celoti razjasniti, brez vrzeli," so zapisali.

Van der Bellen se bo sicer danes in v petek sestal s predsedniki vseh parlamentarnih strank, najprej že v kratkem s Koglerjem in nato popoldan s Kurzem ter za njim z vodjo socialdemokratov (SPÖ) Pamelo Rendi-Wagner. V petek bosta sledili srečanji z vodjema stranke Neos Beate Meinl-Reisinger in svobodnjakov (FPÖ) Herbertom Kicklom.

Opozicijske SPÖ, Neos in FPÖ so že v sredo zvečer vložile zahtevo za sklic izredne seje parlamenta, saj da so očitki na račun Kurza, ÖVP in kanclerjevih najožjih sodelavcev zelo "težki in brez primere v drugi republiki".