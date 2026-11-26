Kushner, sicer tudi zet predsednika Donalda Trumpa, je v obsežnem intervjuju za Politico dejal, da je prepričan, da si Putin želi miru. "Moja ocena je, da si ne želi le miru, temveč želi tudi poskusiti spremeniti odnose z Ameriko. Prav tako si želi preveriti, ali morda obstaja možnost za nov začetek." Putin je doslej pokazal zadržanost, je še dodal. "Strinjal se je, da ne bo uporabil jedrskega orožja, kar je očitno zelo pomembno, in zagotovil nam je, da to ni njegov namen," je dodal.

Jared Kushner FOTO: AP

Kushner in njegov kolega, ameriški pogajalec Steve Witkoff, sta se s Putinom srečala že večkrat, nazadnje ta mesec v Kremlju. "Vsekakor je velik politični mož, zgodovinska osebnost," je dejal Kushner. Med pogovori naj bi si zapisoval veliko stvari. "Jasno pa je, da zelo poglobljeno razume vprašanja, o katerih govorimo."

Kushner je zavrnil namigovanja, da so ZDA pritiskale na Ukrajino, naj popusti Rusiji in pristane na njene zahteve. Glede prizadevanj za dosego mirovnega dogovora, ki bi vključeval tudi vprašanje ozemeljskega nadzora, je dejal, da "pri tem ne gre za pravičnost ali za to, kdo ima prav in kdo ne". Ob tem je poudaril, da so se mejne črte v Evropi skozi čas spreminjale. "Verjamem, da bodo ljudje, ko bodo videli dolgoročno stabilnost in pot do miru, nekoliko bolj pripravljeni na prilagodljivost glede tega, kje naj poteka meja."

Kushner: Želimo si hitrega načina za rešitev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v začetku tega meseca povedal, da so ameriški pogajalci predlagali možnost, da bi se Ukrajina v zameno za članstvo v Natu umaknila iz preostalih delov vzhodne regije Donbas. Ukrajina sicer že dolgo nasprotuje zamisli, da bi Rusiji odstopila ozemlje. Zelenski je sicer dejal, da bi tak predlog predstavil javnosti, če bi prejel "celovit varnostni paket", ki bi vključeval močno ukrajinsko vojsko ter varnostna jamstva Nata in Evropske unije. Kushner je pritrdil, da Ukrajina "brez varnostnih jamstev ZDA ne bo varna". Ukrajinski voditelj je namreč prepričan, da se Rusija vsekakor ne bo ustavila pri zavzetju Donbasa, katerega dve regiji obsegata skoraj deset odstotkov ukrajinskega ozemlja.