Kusturica obiskal Putina, v Rusiji bo snemal 'ruski triptih'

Ideje srbskega režiserja o snemanju filmov v Rusiji je označil za zanimive. "Te ideje so zelo zanimive in o njih bi se morali pogovoriti," je povedal ruski predsednik.

"Umetnost odseva resničnost življenja, a danes je le pozabljena preteklost," je povedal Putin in dodal, da se mu zdi, da je lahko Kusturičino nagovarjanje zgodovine zelo zanimivo in produktivno, poroča ruska tiskovna agencija RIA.

Kusturica pa se je Putinu zahvalil za, kot je dejal, "zgodovinsko pravičnost". "Rad bi se vam zahvalil za vašo osebno zgodovinsko pravičnost, ki je Slovanom lastna. Kar se zdaj dogaja v Ukrajini, je za nas boj. Videli smo, kaj se je zgodilo z banderiti na Hrvaškem, ko so izgnali 230.000 Srbov. Mislim, da je ta analogija zelo pomembna za vse," je povedal režiser.

Dodal je, da namerava posneti ruski triptih, tri filme po delih pisateljev Fjodorja Dostojevskega, Nikolaja Gogolja in Leva Tolstoja.

"Imam idejo, da bi naredil triptih v novem svetu, ruski triptih, tri filme. Prvi bo Inženir lahke hoje, to je moja sodobna različica Dostojevskega. Potem moja različica Gogolja Kako se je Ivan Ivanovič razjezil na Ivana Nikiforoviča – zelo smešno in mislim, da je pomembno, da naredimo to zdaj. In tretji film Kozaki po Levu Nikolajeviču Tolstoju," je povedal Kusturica.

Dodal je, da namerava po ruskem triptihu in filmu po knjigi Laurus Jevgenija Vodolazkina končati svojo kariero. A kot mu je dejal Putin, je glede konca kariere še zgodaj govoriti. "Toliko ste že naredili, zdi se mi, da boste še najmanj toliko naredili kot do sedaj."

Kot poroča Blic, je Putin izpostavil še, da Kusturičine ocene dogodkov v Ukrajini dobro sovpadajo z njegovimi ocenami.