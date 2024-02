Kuvajtski M-84AB preko Hrvaške in Slovenije v Ukrajino?

Kuvajt je v začetku devetdesetih naročil 200 tankov jugoslovanske proizvodnje, na koncu pa jih je, zaradi razpada SFRJ in vojn na Balkanu, prejel le 150. Tanki so sodelovali v bojih med operacijo Puščavska nevihta, kjer sta bila poškodovana dva tanka. V devetdesetih letih je nato država nabavila ameriška abramse M1A2, M-84 pa so skozi leta pristali v skladiščih.

Točnih podatkov o številu tankov, ki so v dovolj dobrem stanju za remont in ponovno uporabo, ni, hrvaški in srbski mediji pa poročajo, da naj bi iz Kuvajta na Hrvaško poslali do 100 vozil. Je pa Hrvaško ministrstvo za obrambo v začetku meseca potrdilo, da so tik pred sklenitvijo dogovora o remontu. Prejšnji emir Kuvajta, šejk Al-Sabah, se je sicer dolgo časa izogibal pošiljanju orožja v Ukrajino, po njegovi smrti pa so, kot kaže, sprejeli drugačno odločitev.

Nedavno se je na spletu pojavila fotografija tankov v transportu med postankom na Ljubljanskem barju. Opazili naj bi jih šest.