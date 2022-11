Kvarner zajele obilne poplave: ceste so poplavljene, promet oviran

Del Hrvaške so v noči iz četrtka na petek zajele močne padavine. Zjutraj so ulice in ceste v Novem Vinodolskem poplavile hudourniške vode. Voda je vdirala v hiše, na ulicah pa so ostali ujeti nekateri avtomobili in avtobusi.

Poplavljenih je več območij. Prevelika količina vode je na področju, kjer že več dni ni bilo padavin, zdaj v le nekaj urah povzročila ogromno škode, poroča Jutarnji list.