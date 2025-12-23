Vasico poleti uničil požar, sedaj na loteriji zadeli skoraj pol milijarde

V Španiji vsako leto pred božičem razveselijo državljane s posebno loterijo. Nakup in obdarovanje srečk je postala pomembna tradicija v družinah, med prijatelji in sodelavci. Letos so z loterijo skupno razdelili okoli 2,77 milijarde evrov.

Španci ponavadi ne kupujejo celotnih srečk, saj ena stane 200 evrov. Večinoma raje kupijo desetino srečke za 20 evrov, zato pa prejmejo tudi desetino dobitka.

Po poročanju lokalnih medijev so glavne nagrade pripadle kupcem srečk v Madridu, pa tudi mnogim iz vasi v Leonu, ki so bile letos močno prizadete zaradi gozdnih požarov.

Žrebanje dobitnikov je potekalo v madridski operni hiši Teatro Real, prenašala pa ga je državna televizija. Zmagovalne številke so tudi letos izžrebali učenci šole San Ildefonso.