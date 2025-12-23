Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vasico poleti uničil požar, sedaj na loteriji zadeli skoraj pol milijarde

Madrid, 23. 12. 2025 18.57 pred 13 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Elena Šterpin Zupančič N.L. STA
Veselje v vasi

Res smo potrebovali to odlično novico, so navdušeni v majhnem španskem mestecu, kjer so osvojili glavno nagrado na božični loteriji. Po tem, ko so jih poleti prizadeli uničujoči požari in je propadla ena od večjih tovarn v mestu, je novica o 468 milijonih evrov, ki si jih bodo razdelili tamkajšnji prebivalci, več kot dobrodošel obliž. Španska božična loterija ima dolgo tradicijo in je znana po tem, da loterijske listke skupinsko vplačujejo širše družine, prijatelji, sodelavci in sokrajani. Letos so razdelili rekordnih 2,7 milijarde evrov nagrad.

V Španiji vsako leto pred božičem razveselijo državljane s posebno loterijo. Nakup in obdarovanje srečk je postala pomembna tradicija v družinah, med prijatelji in sodelavci. Letos so z loterijo skupno razdelili okoli 2,77 milijarde evrov.

Španci ponavadi ne kupujejo celotnih srečk, saj ena stane 200 evrov. Večinoma raje kupijo desetino srečke za 20 evrov, zato pa prejmejo tudi desetino dobitka. 

Po poročanju lokalnih medijev so glavne nagrade pripadle kupcem srečk v Madridu, pa tudi mnogim iz vasi v Leonu, ki so bile letos močno prizadete zaradi gozdnih požarov.

Žrebanje dobitnikov je potekalo v madridski operni hiši Teatro Real, prenašala pa ga je državna televizija. Zmagovalne številke so tudi letos izžrebali učenci šole San Ildefonso.

Žrebanje dobitnikov je potekalo v madridski operni hiši Teatro Real
Žrebanje dobitnikov je potekalo v madridski operni hiši Teatro Real
FOTO: AP (University of Liverpool)

Praznična loterija Debelinko neprekinjeno poteka že vse od leta 1812 in je najstarejša na svetu. Čeprav poteka že več kot dve stoletji, jo Španci še vedno obožujejo, tudi zato ker zanje predstavlja začetek prazničnega obdobja.

Po navedbah direktorja španske loterijske družbe Loterias y Apuestas del Estado Jesusa Huerte loterija spodbuja prerazporeditev premoženja in nekoliko kompenzira za socialno neenakost, saj je med zmagovalci vsako leto tudi veliko ljudi v stiski.

loterija srečka denar

Greto Thunberg aretirali s transparentom v roki

SORODNI ČLANKI

Evforija pred milijardno loterijo

Britanski par na loteriji že drugič zadel milijonski dobitek

Vladna loterija: naključno izbrali 100.000 mladih in jim znižali dohodnino

Na loteriji zadel 10 milijonov in vse izgubil: kako mu je uspelo?

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
Razveselila sta se rojstva hčerke
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Koliko boste plačevali za elektriko?
Koliko boste plačevali za elektriko?
moskisvet
Portal
Razkrila temno plat slave: 'Bilo je grozljivo'
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Avto zgorel, on je umrl na kraju nesreče
Avto zgorel, on je umrl na kraju nesreče
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Razgled, ki jemlje dih
Razgled, ki jemlje dih
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Vsi norijo za temi kroglicami: preverili smo, ali so res tako dobre
Vsi norijo za temi kroglicami: preverili smo, ali so res tako dobre
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425