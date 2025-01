Los Angeles odet v rožnato: s čim gasijo in omejujejo požare?

Ogenj v Los Angelesu se je že od prvega dneva širil izjemno hitro in nenadzorovano, tudi v kanjone in po hribovitih območjih, ki so za gasilske terenske ekipe izjemno težko dostopna. Letala nad taka območja enostavno odvržejo sredstvo, ki prepreči ali vsaj omeji širjenje ognja. Sredstvo namreč zmanjša količino kisika v ognju in s tem upočasni hitrost gorenja, deluje kot nekakšen zaviralec ognja.

Sredstvo je sicer mešanica vode, amonijevega fosfata (gnojila) in železovega oksida, ki sredstvu doda barvo, da je vidno, je za AP pojasnil Daniel McCurry, profesor gradbeništva in okoljskega inženirstva na Univerzi v Južni Kaliforniji. Fosfat vpliva tudi na procese v rastlinah in jih na nek način naredi 'negorljive'. Sredi tedna so na tak način v Los Angelesu gasili s 13 letali.

A ob takem načinu gašenja je glavni sovražnik veter, ki tudi v Kaliforniji povzroča ogromno težav. Da letalo odvrže barvno gasilno sredstvo, mora območje nizko preleteti, kar je v primeru močnih sunkov vetra izjemno nevarno.

Ali so takšna sredstva varna?

V splošnem takšna sredstva za ljudi niso nevarna, nekatere sicer skrbi njihov vpliv na živali in rastline. Pravila gozdarske službe sicer prepovedujejo uporabo takih sredstev iz zraka nad vodnimi območji in kraji, kjer se nahajajo ogrožene vrste. Vendar obstaja izjema – sredstvo lahko odvržejo kamorkoli, če so ogrožena življenja ljudi.