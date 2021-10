La Palma: iz ognjenika se valijo ogromne gmote strjene lave

Po tem, ko je španski otok La Palma stresel niz potresov, so se iz ognjenika začeli valiti ogromni deli strjene lave. Gmote so dosegale velikosti večnadstropnih zgradb, lava, ki uhaja iz ognjenika zdaj ogroža industrijsko cono in stavbe. Do sedaj je lava uničila že preko 1100 stavb.

Pristojni so samo v nedeljo zabeležili 21 potresnih sunkov. Po meritvah španskega Nacionalnega inštituta je najmočnejši med njimi stresel z magnitudo 3,8. Tresenje tal je povzročilo, da so se iz ognjenika začele valiti ogromne gmote strjene lave, ki so bile velikosti večnadstropnih zgradb.

Skale so se valile iz zrušenega severnega dela ognjenika Cumbre Vieja, kar je povzročilo tudi nove vale lave. Lava je dosegla industrijsko cono Camino de la Gata in ogroža stavbe.

Do sedaj je lava uničila 1.186 stavb in zajela 493 hektarjev zemlje. Evakuiranih je bilo okrog 6.000 ljudi.