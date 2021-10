Po zrušenju kraterja in spektakularnih izbruhih se je lava zgostila

Povedal je še, da namerava njegova uprava kupiti okoli 300 hiš za namestitev tistih, ki so izgubili domove, in dodal, da je še prezgodaj govoriti o tem, kako velika je dejanska skupna nastala škoda. "Še vedno smo sredi tega ... če bo lava še naprej naraščala v enakih količinah, kot smo jih videli sinoči, bo škoda večja," je dejal Torres.

Od začetka izbruha 19. septembra je bilo uničenih približno 1.000 stavb, evakuiranih pa je bilo 6.000 ljudi, večinoma iz mest El Paso in Los Llanos de Aridane, dveh najbolj poseljenih središč na otoku s 83.000 prebivalci. Med obiskom otoka konec tedna je premier Pedro Sanchez obljubil 206 milijonov evrov pomoči za obnovo in vztrajal, da je La Palma varna za turizem.

V noči na nedeljo so znanstveniki sicer zabeležili osem novih potresov z magnitudo do 3,5. Uradniki so dodali, da je plin in pepel med izbruhom neslo skoraj 6 kilometrov visoko. Območje strjene lave, ki je pritekala v morje, se zdaj razprostira na več kot 50 hektarjih.