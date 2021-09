La Palma: uničene posesti, več tisoč ljudi zapustilo svoje domove

Na otoku La Palma so evakuirali več kot 6000 ljudi. Med njimi je bilo 400 turistov, ki so zapustili sicer turistično manj oblegan otok, oblasti so jih odpeljale na sosednji otok Tenerife. Na otoku je uničenih približno 390 stavb, povečala pa se je tudi potresna aktivnost. Pristojne skrbi, da bi lava dosegla morje, saj bi v stiku z vodo ustvarila oblake strupenega plina, ki je nevaren za zdravje.

Fotografije s prizorišča kažejo apokaliptične prizore, obenem se po družbenih omrežjih širi fotografija Alfonsa Escalera t. i. "čudežna hiša", ki ji je lava prizanesla.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Mnogi prebivalci niso imeli te sreče in so izgubili svoje domove, satelitski posnetki Copernicus EMS kažejo, da je uničenih 390 stavb in 14 kilometrov cest, poroča BBC. Kmetje so pred uničenjem reševali pridelke banan, avokada in grozdja, ironično je pridelek zaradi vulkanske zemlje bogat, zemlja rodovitna, zdaj pa ga aktivnost ognjenika uničuje.

Tok lave Lava je tekla skozi vas El Paraiso in Todoque ter počasi napreduje proti morju, saj teče s hitrostjo približno štiri do pet kilometrov na uro. 12-metrski tok lave, ki je na severu dosegel okrog 1000 stopinj Celzija, pa se zaustavlja. Špansko ministrstvo za domovinsko varnost je včeraj sporočilo, da je bila lava dolga okrog 3800 metrov in od obale oddaljena 2100 metrov, zaenkrat je prizadela okrog 240 hektarjev površin.

Pristojne skrbi, da bi lava dosegla morje, saj bi v stiku z vodo ustvarila oblake strupenega plina, ki je nevaren za zdravje. Plin namreč draži oči, kožo in otežuje dihanje.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right