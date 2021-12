Posnetki po razdejanju vulkana na La Palmi: pri sanaciji pomagajo vojaki

Debele plasti pepela so po izbruhu vulkana pred več kot tremi meseci prekrile dele španskega otoka La Palma. Pripadniki španske vojske enote za nujne primere in izredne razmere so se podali na majhen španski otok, kjer pomagajo pri odstranjevanju vulkanskega pepela na La Palmi.

Vojaki so ob prihodu na otok nemudoma poprijeli za delo in pričeli z odmetavanjem črnega pepela, ki jo do vrha prekril stanovanjske hiše.

Španske oblasti so na božič sporočile, da je izbruh vulkana na španskem otoku La Palma, ki je uničil na stotine domov in veliko kmetijskih površin, uradno končan. Oznanilo konca izbruha je sledilo desetdnevni nizki aktivnosti vulkana Cumbre Vieja na otoku La Palma, enem od Kanarskih otokov, ki ležijo ob severozahodni obali Afrike. Izbruh, ki se je začel 19. septembra in v zrak pognal reko staljenih kamnin in pepel s strupenimi plini, neposredno ni povzročil nobenih poškodb ali smrtnih žrtev.