Labod ugriznil Trumpovega odposlanca: 'Golf je nevaren šport'

Donald Trump , ki se v zadnjih dneh na družbenem omrežju Truth predvsem osredotoča na objavo izsekov svojega govora na akademiji West Point, napade na univerzo Hardvard ter kritiziranje Vladimirja Putina in Volodimirja Zelenskega , je tok politično obarvanih objav prekinil z nenavadno fotografijo in zapisom.

Steve Witkoff in labod

Na fotografiji, domnevno posneti na Trumpovem golf igrišču v New Jerseyju, sta njegov posebni odposlanec za Rusijo in Bližnji vzhod Steve Witkoff ter labod. Slednji je diplomata napadel in, kot kaže, ugriznil med igranjem golfa. "Vedno sem dejal, da je golf lahko nevaren šport! Moj prijatelj je prejel ugriz v Bedministru."