Laburisti z absolutno večino v britanskem parlamentu: 'Spremembe se začnejo zdaj'

Medtem ko se Evropa obrača v desno, se je Velika Britanija odločila za levico. Na Otoku so se namreč po 14 letih konservativne vlade odločili za izvolitev laburističnega premierja, njegova stranka pa je v parlamentu prejela tudi absolutno večino. Čeprav štetje glasov po okrožjih še poteka, so laburisti so že dosegli absolutno večino v parlamentu, vodja britanskih konservativcev, dosedanji premier Rishi Sunak pa je tako moral priznal poraz svoje stranke.