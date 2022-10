Britanska kraljeva mornarica uničila tihotapski čoln, ki je prevažal kokain

Čoln so opazili v bližini Dominikanske republike, nato pa ga je britansko plovilo HMS Medway zasledovalo s pomočjo ameriške obalne straže in spremljajočim letalom. Policisti so dohiteli čoln in ga preiskali, pri tem pa našli več velikih paketov mamil, skupaj težkih več kot 400 kilogramov.

Tri člane posadke čolna so pridržali, nato pa čoln uničili. S tem so, kot pravijo, preprečili, da bi se ga uporabljajo za nadaljnji prevoz mamil, hkrati pa so ga uporabili kot sredstvo za vajo Medwayeve strelske ekipe, poroča SkyNews.

"Vsi sodelujoči so pokazali svojo profesionalnost med zahtevnim zasledovanjem. Morda je bilo prvo, vendar bomo poskrbeli, da ne bo zadnje," je dejal poveljnik HMS Medway Chris Hollingworth. Dodal je, da so skupaj z ekipo na krovu Medwaya in pomočjo z neba sposobni prekiniti dobavno verigo in pretok škodljivih drog. "In to še preden pridejo do ljudi," je pripomnil.