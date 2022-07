Ladja hrvaške mornarice nasedla na Kornatih

Nekaj pred 7. uro zjutraj je v hrvaškem nacionalnem parku Kornati pri otočku Tovarnjak "ob izvajanju načrtovanih aktivnosti" nasedla ladja hrvaške mornarice DBM - 81 Cetina, poroča Slobodna Dalmacija.hr. "Ob tem se ni poškodovala nobena oseba, na ladji pa je nastala materialna škoda" so sporočili s hrvaškega ministrstva za obrambo.

Ladja DBM-81 je bila namenjena kot podpora hrvaški vojaški akademiji Dr. Franjo Tuđman pri izvajanju pomorske prakse 3. generacije kadetov vojaškega pomorstva, so navedli. V času dogodka je bilo sicer na krovu 18 članov posadke, 21 kadetov in trije inštruktorji vojaške akademije.

Ministrstvo za obrambo sicer v sporočilu za javnost ni navedlo točne lokacije pomorske nesreče, temveč je zapisalo le, da je ladja nasedla na Kornatih.

Preiskava incidenta še poteka, a ker ladja ni v registru gospodarskih plovil, za preiskavo ni odgovorna luška uprava Šibenik. To bo interno izvajalo hrvaško obrambno ministrstvo. Šibeniška luška uprava pa bi posredovala le v primeru onesnaženja, a to se na srečo ni zgodilo. To so potrdili tudi v nacionalnem parku Kornati.

Za zdaj sicer ne vedo, ali se je nesreča zgodila zaradi navtične napake med navigacijo ali zaradi okvare motorja ladje.