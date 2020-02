Ladja, 'ki je nihče noče': MS Westerdam se bo zasidrala v Kambodži

Ladjo, ki pripada družbi Holland America Line, ta je sicer v lasti družbe Carnival Cruise, je med drugim zavrnila Tajska - čeprav nihče na krovu ladje ni poročal o simptomih.

Ladja se bo zdaj zasidrala v Sihanoukvillu v Kambodži, potnike bodo nato izkrcali v nekaj dneh. Iz pristanišča jih bodo odpeljali v prestolnico Phnom Penh, odkoder bodo poleteli domov. Družba Holland America Line je sporočila, da bo potnikom v celoti povrnila stroške križarjenja, ki so ga večinoma preživeli na ladji.

Potniki so se doslej ob že omenjeni Tajski, skušali neuspešno izkrcati še na Japonskem, Filipinih in v Guamu. Postala je "ladja, ki je nihče noče".

"Sicer razumem, da želijo države v prvi vrsti zaščititi svoje državljane, ampak mislim, da so bile odločitve, da nas zavrne toliko pristanišč, utemeljene bolj na neracionalnem strahu in dezinformacijah - kot dejstvih," je za Forbes povedal eden od potnikov, Stephen Hansen, ki je s soprogo med 1.500 potniki ladje za križarjenja, ki je prvega februarja odplula iz Hongkonga, 15. februarja pa bi morala križarjenje zaključiti na Japonskem.

"Kamboškim oblastem smo zelo hvaležni za podporo. Vsi naši potniki so zdravi, čeprav so se pojavljale nekatere napačne informacije, na ladji ni bilo nikoli koronavirusa,"pa so povedali pri družbi Holland America Line.

Ladje za križarjenja so se sicer v času globalnega boja proti koronavirusu, znašle na udaru, potem ko so zaradi suma virusa na krovu v karanteno za nekaj dni poslali tudi potnike na krovu ladje World Dream, sum okužbe so preverjali pri potnikih ladje Anthem of the Seas, še vedno pa je v karanteni Diamond Princess s 3.700 potniki, med katerimi pa so dejansko potrdili več okužb z virusom.

Družbe, ki ponujajo križarjenja, so medtem uvedle precej dodatnih ukrepov, da bi preprečile vnos virusa na krove svojih ladij oziroma potencialno širjenje okužbe med potniki. Večina družb tudi ne vkrcava več potnikov, ki so bili v zadnjih 14 dneh na Kitajskem ali v Hongkongu.