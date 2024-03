Ladja, ki je podrla most v Baltimoru, je že leta 2016 trčila ob obalo

Leta 2016 naj bi kontejnerska ladja, ki je povzročila pomorsko nesrečo v Baltimoru in porušitev mostu Francisa Scotta Keyja, že zadela obalo in pri tem poškodovala del trupa. Trčenje tovorne ladje naj bi se, kot poroča The Guardian, zgodilo pred odhodom iz pristanišča Antwerpen v Belgiji.