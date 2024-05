Ladja, ki je porušila most v Baltimoru, po osmih tednih ponovno pluje

Ladjo Dali so v ugodnih okoljskih razmerah po skoraj osmih tednih začeli premikati vlačilci. Premik ladje pa je največji korak pri čiščenju poti, ki ladjam omogoča dostop do pristanišča.

Ladja Dali se je 26. marca letos zaletela v most in ga zrušila, pri čemer je umrlo šest gradbenih delavcev. Takrat je v reko Patapsco padlo okoli 4000 ton razbitin, ladja pa je bila pod delom mosta ujeta. 289 metrov dolga ladja je prekrita z železjem ostala na kraju nesreče do prejšnjega tedna, ko so z nadzorovanim rušenjem odstranili dele mostu, ki so jo prekrivali.

Najprej so izpraznili rezervoarje vode, ki ladji preprečujejo nihanje, v času visoke plime pa je pet vlečnih čolnov in več drugih plovil začelo premikati ladjo proti štiri kilometre oddaljenemu terminalu. Ladja naj bi v pristanišču ostala štiri do šest tednov, nato pa jo bodo premestili v mesto Norfolk v Virginijo, kjer sledi nadaljnje saniranje.

Čiščenje kanala se bo nadaljevalo, dokler se ne obnovi na prvotno širino, ki meri 213 metrov, in dokler iz struge reke ne odstranijo vsega jekla.

Posadka na krovu: Morala je padla, a počutijo se dobro

21-članska posadka, ki jo sestavljajo večinoma indijski državljani, je še vedno ujeta na krovu in tako že osem tednov čaka, da palubo lahko zapusti. Med preiskavo nesreče, ki jo vodita FBI in Nacionalni odbor za varnost v prometu, morajo ostati na krovu, zasegli pa so jim tudi telefone, zato je njihovo komuniciranje z obalo okrnjeno.

"Vsi so dobrega zdravja in se dobro počutijo," je v izjavi za BBC povedal Darrel Wilson, tiskovni predstavnik družbe Synergy Marine, ki upravlja ladjo Dali, in dodal, da so posadki na voljo 24-urne svetovalne storitve. Redno pa jim dostavljajo tudi pripravljeno indijsko hrano. "Posadka je zaposlena z običajnimi nalogami na krovu, poleg tega pa pomaga pri preiskavi in saniranju, ki še poteka. Nihče ne pozna plovila bolje kot oni, zato imajo pomembno vlogo pri prihodnjem gibanju ladje Dali," je zaključil.

Inženirska služba ameriške vojske je sporočila, da bo ladja za premik do bližnjega terminala potrebovala približno 21 ur. Po vplutju v pristanišče bo morala posadka še nekaj časa ostati na krovu, a upajo, da bodo ladjo lahko kmalu zapustili.

Mesto Baltimore je medtem vložilo tožbo zoper lastnika ladje, družbo Grace Ocean Private Limited, in njenega upravitelja, družbo Synergy Marine Private Limited. Obtožujejo jih hude malomarnosti in nepremišljenosti.

Oblasti v zvezni državi Maryland ocenjujejo, da bo obnova mostu stala do 1,8 milijarde evrov in bo trajala več kot štiri leta.