Ladja obtičala v Barceloni: potniki s ponarejenimi vizumi?

Španske oblasti 69 državljanom Bolivije ne dovolijo izkrcanja z ladje, saj nimajo ustreznih dokumentov za vstop v schengensko območje EU. Luksuzna ladja za križarjenje MSC Armonia, na kateri je 1500 potnikov, je tako obtičala v pristanišču v Barceloni.

Predstavnik španske vlade v Barceloni je pojasnil, da so v stiku z bolivijskimi oblastmi in MSC Cruises, da bi rešili nastalo situacijo. Družba MSC je v izjavi zapisala, da so imeli potniki ob vkrcanju v Braziliji ustrezne dokumente, zato so jim dovolili vstop na ladjo. "Pristojni so nas obvestili, da vizumi ne veljajo za vstop v schengensko območje. Posledično se potniki niso mogli izkrcati v Barceloni, ki je bila njihova končna destinacija," so dodali.

Bolivijska diplomatka v Barceloni Solange Duarte je za AP pojasnila, da španska policija preučuje možnost prevare z lažnimi vizumi. Nekatere Bolivijce naj bi namreč preslepili in jim izdali ponarejene vizume. Po besedah Duarte obstaja verjetnost, da jih bodo premestili na drugo ladjo.

Ena od potnic je za katalonski časnik Ara dejala, da španske oblasti z njo ravnajo kot s "kriminalcem v zaporu". Kot je dodala, ji je vizum uredila agencija, ki jo je plačala. Po poročanju časnika naj bi se potniki pred tem brez težav izkrcali med postankom na Kanarskih otokih.

V skladu s programom bi morala MSC Armonia, ki je izplula iz Brazilije, nadaljevati pot po Sredozemskem morju. Naslednja destinacija je Hrvaška, a še ni jasno, kdaj bodo lahko zapustili Barcelono.