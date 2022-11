Ladja z okuženimi potniki prispela, še pred tem pa se je začel v nov val okužb

Družba za križarjenja Princess Cruises je v izjavi zapisala, da so vsi gostje na ladji opravili hitri antigenski test, potniki, ki so bili pozitivni, pa so izstopili ločeno in ne bodo uporabili javnega prevoza. Družba je tudi sporočila, da bo gostom pomagala pri dostopu do nastanitve za izolacijo.

Zdravstvene oblasti Novega Južnega Walesa so v ločeni izjavi sporočile, da so bili bolniki na krovu izolirani.

Branža križarjenj je bila v času covida povsem ohromljena, tudi ko so bili dovoljeni drugi načini potovanj, so regulatorji od ladjarjev še vedno zahtevali upoštevanje zelo strogih ukrepov. Obsežna sproščanja ukrepov so bila dovoljena šele pred kratkim. Ameriški CDC še vedno priporoča cepljenje in opravljanje testa na koronavirus, preden se vkrcate na potniško ladjo.

Dogajanje v Sydneyju je tudi nekoliko spomnilo na začetke epidemije. V začetku leta 2020 je ladja Ruby Princess izkrcala potnike v Sydneyju, sledil pa je velik izbruh bolezni. 28 smrti, 700 primerov okužbe so povezali z ladjo. Tudi izbruh na Diamond Princess je bil povezan s smrtnimi žrtvami.