Ladja z več kot 500 begunci pristala v italijanskem Bariju

Ladja Humanity 1 nemške nevladne organizacije SOS Humanity je pristala v mestu Bari ob Jadranskem morju z 261 ljudmi na krovu, druga ladja Geo Barents organizacije Zdravniki brez meja pa se je z 248 migranti na krovu zasidrala v Salernu, južno od Neaplja.

Več kot 500 ljudi so rešili pred libijsko obalo, medtem ko so poskušali prečkati Sredozemsko morje v gumijastih in lesenih čolnih. Organizacija SOS Humanity je kot njihove države izvora navedla Sirijo, Egipt, Kamerun in Slonokoščeno obalo. Na krovu ladje Humanity 1 je bilo 93 mladoletnikov, večina od njih brez spremstva odraslih. Na telesih nekaterih so odkrili znake mučenja, drugi pa so povedali, da so bili spolno zlorabljeni, je povedala posadka.