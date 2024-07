'Noben kapitan potniške ladje ne bi tvegal kariere zaradi fekalij'

Direktor Luške uprave Zadar Željko Knežević je v prvem odzivu dejal, da je posnetke rjavo obarvanega morja videl, vendar trenutno ne more povedati še nič konkretnega, vendar dvomi da šlo za praznjenje rezervoarja na ladji.

Danes so se v zadarski kapetaniji še uradno odzvali. "Ni možno, da bi križarka to naredila, sploh pa ne Azamara, ki ima zelo napredne sisteme za prečiščevanje odpadnih voda in vseh odpadkov, ki se proizvedejo na ladji. To trdimo z 99,99-odstotno gotovostjo, smo pa preko agenta kapitanu vseen poslali še uradno vprašanje, da bi javnost lahko bila pomirjena. Medtem pa z veliko verjetnostjo trdimo, da križarka za to ni odgovorna, oziroma je 'obtožena' po krivem," navedbe kapetanije, ki je odgovorna za omenenjeni privez, povzema Zadarski.hr.

Deževje in močni tokovi

Spomnili so na močno deževje v času prihoda ladje. Pravijo, da naliv lahko padavinske vode spral v morje ali pa jih je tja prinesla tramontana. "Moda je križarka s svojimi motorji 'premešala' morsko vodo z dna, saj je njen ugrez 6,8 metra, globina morja ob privezu pa je 7,4 metra," razmišljajo in vztrajajo, da o izpustu fekalnih voda ni govora. Spomnili so, da so zagrožene kazni za tovrstno početje milijonske. Poleg tega dodajajo, da če bi ena taka križarka izpustila svoje odpadne vode, bi bile te sive in ne rjave barve, hkrati pa bi se takrat obarval celoten zaliv Jazine, in ne bi nastal "le en majhen madež" poleg ladje.