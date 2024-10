Boj za več milijard vreden zaklad na dnu Karibskega morja

Španski galeon San Jose je leta 1708 potoval iz današnje Paname v kolumbijsko pristaniško mesto Cartagena, ko ga je prestregla britanska vojaška ladja. Britanci, s katerimi so bili Španci v vojni, so skušali ladjo zaseči, a so jo po nesreči potopili. Pri tem je umrlo okoli 600 članov posadke.

V 80. letih prejšnjega stoletja je razbitine ladje lociralo ameriško podjetje Glocca Mora in poskušalo prepričati kolumbijske oblasti v sklenitev partnerstva in razdelitev bogastva, ki se je potopilo skupaj z ladjo. Ta je namreč prevažala zlato, srebro in dragulje, po ocenah lovcev na zaklade pa je dragoceni tovor danes vreden 18 milijard dolarjev (okoli 16 milijard evrov).

Američani in Kolumbijci se niso mogli dogovoriti, kolikšen delež pripada vsaki strani, zato so se spustili v pravni boj. Leta 2015 so nato Kolumbijci sami našli ladjo, brez pomoči Američanov, in sklenili, da ameriško podjetje nima nobenih pravic v povezavi z ladjo in njenim zakladom.

V nadaljevanju se je oglasila še Španija, ki trdi, da sta ladja in njen tovor državna last, staroselci iz Bolivije in Peruja pa so prepričani, da so prav tako upravičeni do vsaj dela zneska. Trdijo namreč, da ne gre za španski zaklad, ampak za bogastvo, ki so ga Španci v kolonialnem obdobju izropali iz rudnikov v Andih. "To bogastvo je prišlo iz rudnikov Potosi v bolivijskem visokogorju. Ta tovor pripada našim ljudem in menimo, da bi ga bilo treba dvigniti na površje, da preprečimo lovcem na zaklade, da bi ga vzeli. Koliko let je minilo? 300 let, to so nam dolžni," meni Samuel Flores, predstavnik ljudstva Qhara Qhara, ene od staroselskih skupin.