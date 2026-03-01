Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Je svetovna oskrba z nafto v nevarnosti?

Teheran, 01. 03. 2026 09.42 pred 1 uro 4 min branja 74

Avtor:
N.V.
Hormuška ožina

Hormuška ožina je strateška točka za prevoz nafte, ki jo Iran že dolgo uporablja kot geopolitično pogajalsko karto. Teheran je večkrat zagrozil z zaprtjem ožine, grožnje pa do včeraj še ni uresničil. Iranska revolucionarna garda zdaj trdi, da so ožino zaprli. Velike svetovne ladjarske družbe so že začele ustavljati plovbo skozi Perzijski zaliv, medtem ko se varnostne razmere na Bližnjem vzhodu hitro in vztrajno zaostrujejo.

Francoski ladjar CMA CGM je že sporočil, da so se vsa njihova plovila, ki se nahajajo v Perzijskem zalivu ali so bila tja namenjena, umaknila na varno. Obenem so se ustavili tudi vsi njihovi prehodi skozi Sueški prekop.

Tudi nemški Hapag-Lloyd je napovedal začasno prekinitev plovb skozi Hormuško ožino, danski Maersk pa je svoje stranke že opozoril na možne zamude pri dobavah.

Višji pomorski poveljnik iranske revolucionarne garde je že konec januarja zagrozil z zaprtjem ožine v primeru napada. In v soboto je Donald Trump uresničil svoje grožnje o vojaški operaciji, če Islamska republika Iran ne bo sklenila dogovora o omejitvi svojega jedrskega programa. ZDA in Izrael sta sprožila skupno operacijo, usmerjeno proti vladnim objektom in vojaškim zmogljivostim po vsem Iranu.

Hormuška ožina
Hormuška ožina
FOTO: AP

Kaj se bo zgodilo s Hormuško ožino če je resnično zaprta? A najprej si poglejmo, zakaj je ožina sploh tako pomembna. Povezuje Perzijski zaliv z Indijskim oceanom in leži med Iranom ter omansko eksklavo Musandam. Ožina je posejana z redko poseljenimi ali puščavskimi otoki, ki so strateško pomembni - med njimi so zlasti iranski otoki Hormuz, Qeshm in Larak. Med njimi so tudi sporni otoki Veliki Tunb, Mali Tunb in Abu Musa, ki ležijo med Združenimi Arabskimi Emirati in Iranom ter nudijo strateški pregled nad Zalivom. Od leta 1971 so pod iranskim nadzorom.

Ožina je ključni koridor, ki povezuje z nafto bogati Zaliv s trgi v Aziji, Evropi, Severni Ameriki in drugod. Po podatkih Ameriške agencije za informacije o energiji (EIA) je Hormuška ožina "ena najpomembnejših naftnih prehodov na svetu".

Ključna arterija svetovne oskrbe z nafto in plinom

Skozi ožino steče približno petina svetovne porabe nafte in naftnih derivatov, kar je v letu 2024 v povprečju znašalo 20 milijonov sodov na dan, navaja EIA. Približno petina svetovne trgovine z utekočinjenim zemeljskim plinom je prav tako potekala skozi Hormuško ožino v letu 2024, predvsem iz Katarja, je sporočila agencija.

Tanker z nafto
Tanker z nafto
FOTO: Shutterstock

Savdska Arabija in ZAE sicer imata infrastrukturo za obvoz okoli ožine, kar bi lahko ublažilo motnje, vendar je tranzitna zmogljivost še vedno zelo omejena, le okoli 2,6 milijona sodčkov na dan.

"Skozi ožino se pretakajo velike količine nafte, pri čemer skoraj ni alternativnih možnosti za izvoz nafte, če bi bila zaprta," je opozorila EIA.

Več kot 80 odstotkov nafte in plina, ki prehaja skozi ožino, je namenjenih trgom v Aziji, navaja EIA. Kitajska, ključna podpornica Teherana, kupuje več kot 90 odstotkov iranskega izvoza nafte, ugotavlja analitično podjetje Kpler.

Pod nadzorom Iranske revolucionarne garde

Pomorske operacije v Hormuški ožini v celoti nadzoruje iranska vojska. Teheran je večkrat kritiziral prisotnost tujih sil v regiji, predvsem območje, kjer se nahajata ameriška 5. flota v Bahrajnu in največja ameriška baza na Bližnjem vzhodu v Katarju.

Leta 2023 so zahodne pomorske sile, ki delujejo v Zalivu, opozorile ladje, ki plujejo skozi ožino, naj se ne približujejo iranskim vodam zaradi možnosti zasega. Ko je Trump leta 2018 odstopil od prelomnega jedrskega sporazuma z Iranom in znova uvedel sankcije proti njim, je namreč prišlo do več takšnih incidentov.

Preberi še Analiza napada, ki pretresa Bližnji vzhod: Hormuška ožina kot orožje

Tranzit nafte je bil moten tudi leta 1984 med iransko-iraško vojno, ko sta obe strani napadali ladje druga druge ter poškodovali več kot 500 plovil.

Teheran je leta 1988 postavil mine v ožini, eno je zadela fregata USS Samuel B. Roberts in se skoraj potopila. A niso jim ostali dolžni. Julija istega leta je bilo iransko civilno letalo Iran Air Airbus A300 na letu po progi Bandar Abas-Dubaj sestreljeno z dvema raketama, izstreljenima z ameriške fregate, pri čemer je življenje izgubilo 290 ljudi. Kasneje so dejali, da so se zmotili in potniško letalo zamenjali za vojaško.

Prizorišče zasegov in napadov

Ko so se ZDA umaknile iz sporazuma, je prihajalo do vse več incidentov. Julija 2021 je napad v Omanskem zalivu na tanker, ki ga upravlja podjetje v lasti izraelskega milijarderja, terjal dve smrtni žrtvi. Izrael, Združene države, Velika Britanija in Romunija so obtožile Teheran, ki je zanikal kakršno koli vpletenost.

Aprila 2024 so Revolucionarne garde zasegle kontejnersko ladjo MSC Aries pod portugalsko zastavo, pri čemer so njenemu lastniku očitale "povezave z Izraelom".

V začetku februarja letos se je ameriški tanker v ožini srečal z iranskimi topnjačami, ki so ga ustavile, preden je nadaljeval pot, je sporočilo Centralno poveljstvo ZDA.

hormuška ožina iran nafta izrael zda

Odpovedanih več tisoč letov zaradi napadov na Iran

Od popravljanja cevi do poslanske klopi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI74

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
First Last
01. 03. 2026 12.11
Srečni ste lahko da imate USA, če jih ne bi bilo bi danes vi govorili ruski in častili diktatorja.
Odgovori
0 0
SDS_je_poden
01. 03. 2026 12.10
Bomo kmalu kolege, namesto na dva deci / pol litra vabili na liter bencina? 🤣
Odgovori
0 0
jank
01. 03. 2026 12.09
Naši trampiči bodo zagotovo verjeli, da bo za zagotovo višje cene nafte kriva Golobova vlada in tudi za porast vseh cen, ki se bodo posledično tudi dvignile. Hvala neuravnovešenemu starcu preko luže, ker nam želi preko vazala pod Alpami prinesti zlato dobo.
Odgovori
+0
1 1
jung
01. 03. 2026 12.08
Slovenčki vsak vikend porabimo šest ur, da v dveh urah preverimo če je morje še vedno slano, delamo kažin po cestah samo da nasitimo svoj ego. Tudi če se benz podraži na 10€ bomo to še vedno počeli. Arhetip Slovenca pač.
Odgovori
0 0
Darko32
01. 03. 2026 12.05
Tukaj je bila napaka na strani TRAMPA in ŽIDOV, kateri so mislili, da bodo na takšen način spravili na kolena IRANCE. Žal vsi vidimo, da so z napadom na šolo samo pokazali, d aje malo mar za IRANSKI narod ampak izkorišajo narod za krajo njihovih surovin in nič drugega. Židje so z tem si zabili poslednji žebelj sami sebe, ker so dokazali, d ane mislijo resno z pogovori o jederskem orožju ampak hočejo IRANSKI narod eliminirati in uničiti. Z tem so pokazali napačno sliko oziroma so pokazali pravi obraz. Posledice bodo katasterofalne in Glavni cilj je očitno zadati čim več škode KAvbojcem in židom. A žal bodo imeli koletaralno škodo vsi ostali. Vsi se zavedajo, da to ni rešitev, kar počenja kavbojc in žid. Žal so to dejstva in tudi če psopravijo 100 verskih voditeljev samo stopnjujejo konsolidacijo naroda in naredili so prav nasproti efekt, kateri se bo pokazal tudi v tem priemru v zvezi kanala.
Odgovori
+0
4 4
petka5
01. 03. 2026 12.04
Trump in Netanjahu naj jo zagotavljata vsem
Odgovori
-3
1 4
tali?ni tom
01. 03. 2026 12.04
zgleda,da je nastalom obdobje .če ne častiš amerike,anglije in izraela ter njihove genocuidne politike in če slučajno misliš s svojo glavo in podaš svoje mnenje takoj nastopi čas za ukrepanje amerike s svojimi fordi in rosvelti! pa je to normalno? kje pa piše da mora vsak skakat kot zahod z zda na čelu špila? to ni potem demokracija ampak terorizem nad suverenimi državami! in taisti zahod je celo prišel na idejop da se drugače misleči ne smejo branit,ne imet orožja,sploh takega ki resnično odvrača! če smo že pri iranu,jih je kolk,60 milijonov sigurno,in če večini nebi pasal sistem ki ga imajo bi že zdavnaj sami iranci to zrihtal! zda ne skrbi iranskjki narod,nitri venezuelski ampak jih skrbi kako legalno krast nafto in ostale surovine.isto židi kradejo pa zemljo in lupijo folk v bančnem sektorju! nič prida nacije! in ,že ko se svet malo pomiri ,amerika dobi za predsednika tapravega baciula ki vneto posluša žide in spet je,bo kažin po svetu par deset let! folk tam se bo branil,tako ali drugače! in prav je tako! narobe je z ostalim svetom da tolerira ameriško ,izraelsko in ostalo zahodno politiko! bi se morali malo poenotit in bojkotirat popolnoma vse posle! jih je cca 7 milijard,napram slabi eni! ko bojo to dojeli bo mir na svetu!
Odgovori
+2
3 1
jank
01. 03. 2026 12.01
Kako izjemen mirovnik je ta Trump, ki je pod popolnim vplivom agresivnega židovskega lobija? Čimprej mu je potrebno dati Nobelovo nagrado za mir. Lahko bi ga predlagal kar naš alpski Trump, njegov zvest imitator.
Odgovori
+4
7 3
boslo
01. 03. 2026 12.03
Dokler čisti to navlako iz vzhoda in juga, je ok
Odgovori
+0
3 3
Kali?opko Kali?opkovi?
01. 03. 2026 11.58
Golob komi caka, da lahko zvisa cene pod pretvezo vojne
Odgovori
+3
7 4
petka5
01. 03. 2026 12.05
Oprosti to je Jansa pocel... zato je tud umaknil regulacijo, ko konkurence ni
Odgovori
-2
2 4
Boka972
01. 03. 2026 11.57
Se ne ravno spoznam na problematiko tega območja. Se pa sprašujem ali je v letu 2026 še primeren čas, da državo, z 80 mio ljudi vodi nek verski fanatik.
Odgovori
+4
6 2
ja ka ku pk
01. 03. 2026 11.54
rusija poglej ka je konec operacije v štirih dneh
Odgovori
+4
9 5
Rde?a pesa in hren
01. 03. 2026 11.52
So jo že odprli. Treba z novicami iti naprej. So razumeli, da bi bil tud za novega ajatolo to prevelik problme.
Odgovori
+5
7 2
Sl0venc
01. 03. 2026 11.52
Če bo Amerika okupirala Iran, bo postala naftni monopol. No, zares bodo židi postali naftni monopol. Lahko si bodo izmislili, da mora Iran postati regija v Izraelu, drugače države, ki se ne bodo strinjale, več ne bodo dobile nafte.
Odgovori
+2
5 3
MC King
01. 03. 2026 11.51
Levosučni se vžigajo, vsi na baterijah :(D
Odgovori
+4
9 5
kovanec
01. 03. 2026 11.50
Kaj pravi na vse to pa teolog Štuhec?
Odgovori
-2
4 6
boslo
01. 03. 2026 11.51
Kaj ima on s tem? Zakaj bi bilo njegovo mnenje relevantno?
Odgovori
+1
4 3
Vera in Bog
01. 03. 2026 11.48
Najlažje je stvari na silo. Zdej bomo pa spet gledali begunce. Desnica bo pa norela 🤣🤣🤣
Odgovori
+2
7 5
boslo
01. 03. 2026 11.49
Vojsko s pooblastili na meje
Odgovori
+4
7 3
boslo
01. 03. 2026 11.50
Na zelene meje mislim. Pooblastila iz juge, sicer je tista prva nepotrebna(stoj ili pucam)
Odgovori
+2
2 0
kovanec
01. 03. 2026 11.51
Naj pred tem Grims pove za rešitev, dokler je še čas.
Odgovori
+3
5 2
Scorpionnn
01. 03. 2026 12.06
To pa imaš prav..nasilo,je najlažje pobiti 40.000 protestnikov....škoda spet iz bogate države nastala revšćina ,naši levaki pa to podpirajo
Odgovori
+1
2 1
Koronavirusovec
01. 03. 2026 11.48
oskrba vedno bo, je pa vprašanje cena
Odgovori
+2
3 1
boslo
01. 03. 2026 11.48
Včasih je ni bilo, par-nepar, pa pravijo, da je denar bil...
Odgovori
+3
4 1
Koronavirusovec
01. 03. 2026 12.05
verjetno prej ne bo človeštva preden bo zmanjkalo nafte
Odgovori
+2
2 0
Renee Nicole Good v spomin
01. 03. 2026 11.46
Iran ima vso pravico da to stori...desničarski zločinci trump in netanyahu / ki jih silovito pri nas podpira sekta sds bivšega komunista lažnivega janše in on osebno ...bi morali biti kaznovani in vsem je jasno kako...največja laž pa je , da se desničarski zločinec trump in netanyahu sklicujejo o prepovedi iranskega jedrskega orožja in ubijejo Ajatolo...Ravno on se je več kot 30.let boril proti jedrskemu oboroževanju...tudi iz verskih in človeških razlogov in v Iranu je jedrsko orožje prepovedano že zaradi njihove vere ...
Odgovori
-7
5 12
LevoDesniPles
01. 03. 2026 11.43
za slovenistansko albanijo to ne bo problem.... perutničar bo podražitve v javni sekti prilagajal z raznimi prispevki in dajatvami...slovencelnji pa boto to morali podpirat z delom in prodajo samih sebe XD
Odgovori
+5
9 4
SDS_je_poden
01. 03. 2026 11.44
Me prav zanima, kako bi Jufka tole reševal. Verjetno s kakšnimi "pametnimi" nasveti...kot na kolo za zdravo telo.
Odgovori
-4
4 8
Kameleon Kiddo
01. 03. 2026 11.42
Zdaj bo poka hontas in amerosi si bojo še danes rane lizali.....
Odgovori
-2
4 6
CRF4
01. 03. 2026 11.58
Kiddo: pejt nazaj k mamici iz zizeka mlekca vlečt...iran nima za burek...
Odgovori
+0
2 2
bibaleze
Portal
Kaj dojenček zaznava v maternici
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
zadovoljna
Portal
V lepi beli obleki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Videti sta kot sestri
Videti sta kot sestri
vizita
Portal
Nevarna kombinacija: zdravila, ki jih nikoli ne smete jemati skupaj z alkoholom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
cekin
Portal
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
moskisvet
Portal
Znanstveniki razkrili, da je bilo zgodnje Vesolje po Velikem poku kot 'vrela kozmična juha'
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
okusno
Portal
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
voyo
Portal
Stonewall
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543