'Ladje za reševanje migrantov naj jih odpeljejo v države, pod zastavo katerih plujejo'

Notranji ministri EU so v četrtek poskušali doseči dogovor o t. i. krizni uredbi, ki je del pakta o migracijah in azilu. Dogovor bi lahko privedel tudi do nadaljevanja pogajanj o celotnem paktu, a v četrtek to še ni uspelo.

Glede na poročanje italijanskih medijev so ministri zavrnili italijansko dopolnilo k paktu na to temo, ki jo je nato danes novinarjem na Malti predstavila Melonijeva. Rim je po njenih besedah predlagal, da je "za sprejem migrantov na ladji nevladnih organizacij odgovorna država, pod zastavo katere pluje ladja".