Reševalce, prostovoljce in medicinsko osebje bodo odpeljali na brezplačno križarjenje

Avstralijo so prizadeli uničujoči požari, ki so uničili več kot 800.000 hektarjev površin ter terjali številna življenja.

Njihova ladja Spectrum of the Seas in ladja Celebrity Millennium, Royalove hčerinske družbe Celebrity Cruises, bosta tako reševalce in prostovoljce, ki so pomagali ob uničujočih požarih v Avstraliji in Kaliforniji, odpeljali na brezplačne počitnice.

Obe ladji bi sicer v tem času morali pluti v Aziji, a so ju od tam umaknili zaradi izbruha koronavirusa. Za to so se odločili številni ladjarji, še posebej, potem ko je ladja Diamond Princess, na krovu katere je tudi šest Slovencev, obtičala v karanteni ob japonski obali, potem ko so na njenem krovu potrdili več okužb s koronavirusom med potniki. "Veseli nas, da lahko v teh časih, ki so polni izzivov, svoje ladje izkoristimo za nekaj pozitivnega,"je ob tem dejal prvi mož družbe Royal Caribbean Cruises – Richard Fain.

Celebrity Millennium bodo poslali na ameriško vzhodno obalo. Lani zgrajena Spectrum of the Seas, ena največjih ladij za križarjenja na svetu, ki sprejme do 5.622 potnikov, pa bo plula iz Sydneyja. "Požrtvovalnim članom avstralske skupnosti želimo omogočiti, da se nam za nekaj dni pridružijo na krovu ter se sprostijo in odpočijejo v družbi drugih reševalcev in prostovoljcev," je še dejal Fain.

Fain je še napovedal, da bo družba na Kitajsko dostavila milijon zaščitnih mask, ki jih tam potrebujejo v boju proti koronavirusu. Prav tako nameravajo po koncu epidemije na brezplačna križarjenja odpeljati kitajsko medicinsko osebje.