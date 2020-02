Ladjo Diamond Princess bodo očistili in razkužili, znova bo plula aprila

Po 14-dnevni karanteni je na ladji Diamond Princess še vedno nekaj potnikov in članov posadke, ki jih bodo v naslednjih dneh še izkrcali. Od skupno 3700 ljudi na krovu jih je več kot 600 zbolelo za novim koronavirusom, potem ko je nekaj dni z ladjo potoval okuženi starejši Hongkonžan. Na ladji je bilo sicer tudi šest Slovencev, od katerih sta dva zbolela.

Kot piše CNN za ladje za križarjenje, na katerih izbruhne bolezen, ni neobičajno, da jih za nekaj časa pustijo in nato vrnejo v promet. Diamond Princess naj bi, glede na običajno življenjsko dobo ladij za križarjenje, imela pred seboj še 15 'delovnih' let.

116.000 tonsko plovilo bodo kmalu po tem, ko ga bodo zapustili še zadnji ljudje na krovu, temeljito očistili in razkužili, nato pa jo bodo za nekaj časa še potegnili na kopno. 29. aprila naj bi odplula na svojo naslednjo plovbo.

Ladja bi sicer morala potovanje, med katerim je izbruhnil novi koronavirus, končati pred približno dvema tednoma, v začetku februarja pa je podjetje Princess Cruises odpovedalo vsa križarjenja do 12. marca, kasneje pa odpoved podaljšalo do 20. aprila. 29. april, ko načrtujejo vrnitev, se sicer začenja japonski 'zlati teden', v katerem se zvrstijo državni prazniki.

Colleen McDaniel,urednik revije o križarjenjih, pravi, da se ne spomni podobnega dogodka v zgodovini ladij za križarjenje. "To je normalni postopek za ladjo, da gre skozi stroge sanitetne ukrepe, če so na ladji potrjene bolezni," dodaja in pojasni: "Običajno čiščenje ne traja dlje kot en dan, zato bo tokrat zagotovo temeljitejše. Podjetja, ki organizirajo križarjenja, vedno na prvo mesto postavljajo potnike, zato ne gre dvomiti, da datum vrnitve Diamond Princess niso izbrali brez tehtnega razmisleka."