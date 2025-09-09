Ladjo s pomočjo za Gazo naj bi zadel dron. Tunizija slednje zanika

Eno izmed ladij flotilje s humanitarno pomočjo za Gazo naj bi po navedbah propalestinskih aktivistov, ki sodelujejo v humanitarni plovbi, v ponedeljek zvečer zadel dron, medtem ko je bila zasidrana v pristanišču v Tuniziji. Tunizijske oblasti so sicer njihove navedbe zavrnile in sporočile, da na območju niso zaznale dronov.

Globalna flotilja Sumud (GSF), katere cilj je prebiti izraelsko blokado Gaze, je v Tunizijo prispela minuli konec tedna. V času domnevnega napada z dronom v ponedeljek pozno zvečer je bila zasidrana v tunizijskih vodah v pristanišču Sidi Bou Said v Tunisu.

Organizatorji so na družbenih omrežjih sporočili, da je nekaj zadelo eno izmed glavnih ladij flotilje in povzročilo požar. Sumijo, da je šlo za dron. Ob tem so objavili posnetek ene izmed varnostnih kamer, na katerem se sliši brenčanje, preden kader osvetli nenaden blisk svetlobe.

Kaj je vzrok požara?

Tarča domnevnega napada je bilo plovilo z imenom "Družinska ladja", ki pluje pod portugalsko zastavo. Na krovu je izbruhnil požar, ki je poškodoval nekaj glavnih in skladiščnih prostorov, v incidentu pa ni bil poškodovan nihče od potnikov in članov posadke, so še navedli organizatorji. Vzrok požara ostaja jabolko spora, saj po navedbah predstavnika tunizijske nacionalne garde na območju niso zasledili nobenih dronov. Nacionalna garda je namignila, da bi požar lahko povzročila tudi cigareta.

Flotila s pomočjo za Gazo FOTO: Profimedia icon-expand

Kljub incidentu so udeleženci humanitarne flotilje odločeni doseči Gazo. "Naša volja je močnejša in bolj kot kdaj koli prej smo odločeni, da prebijemo blokado Gaze," je množici v Tunisu dejal eden izmed tunizijskih članov flotilje. Odhod slednje iz tunizijske prestolnice je tako še vedno predviden za sredo. Na "domnevni napad" se je odzvala tudi italijanska opozicija, ki je vlado premierke Giorgie Meloni pozvala, naj ga obsodijo. "Napad na civiliste, ki izvajajo humanitarno pomoč, je sramoten. Soočamo se z zelo resnim, nezakonitim dejanjem. Nujno je potrebna jasna obsodba italijanske vlade," je dejal nekdanji premier in vodja stranke Gibanje pet zvezd (M5S) Giuseppe Conte. Belgijski zunanji minister Maxime Prevot pa je na družbenem omeržju poudaril pomen celovite in transparentne preiskave incidenta. "Priznavamo humanitarni cilj flotilje. Humanitarni dostop ostaja prednostna naloga in se bo še naprej zagotavljala po diplomatskih poteh," je zapisal.

Želijo odpreti koridor za humanitarno pomoč