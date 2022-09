Ladjo z žitom, ki je obtičala v Bosporski ožini, odvlekli v sidrišče

Iz skupnega centra za poveljevanje in nadzor, ki skladno z dogovorom med Kijevom in Moskvo o izvozu žita čez Črno morje deluje v Istanbulu, so sporočili, da je ladja "obtičala med plovbo skozi ožino" in da so se bile turške oblasti nanjo primorane vkrcati.

Odkar sta Rusija in Ukrajina ob posredovanju Turčije in ZN julija sklenili dogovor o izvozu žita čez Črno morje, je iz ukrajinskih pristanišč doslej skupno izplulo več kot 25 ladij z žitom in gnojili. Pošiljke veljajo za ključne za stabilizacijo cen žita na svetovnih trgih in blažitev strahu pred lakoto, predvsem na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

ZN in Turčija pomagata pri usklajevanju glede varnosti izvoza ter spremljanja pošiljk, da bi tako zagotovili, da z ladjami ne tihotapijo orožja na vojno območje. V Istanbulu deluje skupni center za poveljevanje in nadzor, ki usklajuje izvoz, sestavljajo pa ga ruski, ukrajinski in turški predstavniki ter predstavniki ZN.