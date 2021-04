Nizozemsko ladjo, ki je tovorila Elanovo jadrnico, uspešno privlekli do pristanišča

Kot smo poročali, so se norveške oblasti že od torka trudile rešiti tovorno ladjo Eemslift Hendrika,ki se je znašla sredi razburkanega morja, po tem, ko ji je v ponedeljek pozno zvečer odpovedal motor. Dvanajst članov posadke so evakuirali, tudi okoljsko katastrofo so uspeli preprečiti, saj so plovilo, da ne bi potonilo in bi se iz njega razlila nafta, v sredo uspeli pritrditi na dva vlačilca.

Nato je bil na vrsti še tovor: nizozemska ladja je na krovu prevažala več jaht in manjših namenskih plovil, tri od teh so izdelali v hrvaških ladjedelnicah. Med tovorom je tudi Elanova jadrnica My Way, ki jo je pred kratkim kupil norveški lastnik.