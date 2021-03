Lastniki ladje Ever Given menijo, da bi jo lahko že kmalu splovili

Japonski lastniki ladje, ki je nasedla v Sueškem prekopu, so sporočili, da bi lahko veliko kontejnersko ladjo splovili že danes. Yukito Higaki, predsednik podjetja Shoei Kisen, je namreč povedal, da jim je uspelo razporediti 10 vlačilcev. Medtem so pomoč ponudile tudi ZDA, ki ponujajo ekipo strokovnjakov ameriške mornarice.

icon-expand

Ladja Ever Given je nasedla v torek in ustavila promet skozi kanal, ki predstavlja najkrajšo in najpomembnejšo pomorsko povezavo med Azijo in Evropo. Blokada je povzročila tudi velik zastoj več kot 200 ladij v Rdečem morju. Higaki je na tiskovni konferenci še poudaril, da zaenkrat "nadaljujejo z odstranjevanjem usedlin in poglabljanjem dna". Kot je pojasnil, na srečo v ladjo ne vdira voda. "S krmili in propelerji ni težav, tako da bi morala, ko jo splovijo, delovati," je poudaril, potem ko je včerajšnji poskus splovitve ladje spodletel. V četrtek je sicer na kraj prispel specializiran sesalni bager, ki lahko vsako uro preusmeri 2000 kubičnih metrov materiala.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psakipaje dejala, da so ZDA ponudile pomoč za ponovno odprtje Sueškega prekopa in da "zelo natančno spremljajo situacijo". Joe Reynolds, glavni inženir podjetja Maersk Ohio, je včeraj za BBC dejal, da število plovil, ki čakajo na južnem vhodu v kanal, "eksponentno raste". "To bo vplivalo na urnike pošiljanja po vsem svetu," je opozoril. 400-metrska in 200.000 ton težka ladja je v torek zjutraj nasedla ob močnem vetru in peščeni nevihti, ki je vplivala na vidljivost. Svetovalec egiptovskega predsednika je izrazil upanje, da se bodo razmere rešile v od dveh do treh dni. Toda številni strokovnjaki menijo, da bi lahko reševanje trajalo celo tedne, če bo treba ladjo tudi raztovoriti.

Več kot 150 let star Sueški prekop je ena najpomembnejših trgovinskih poti na svetu, saj po njem poteka okoli 10 odstotkov vse mednarodne pomorske trgovine. Lani je čez prekop plulo skoraj 19.000 ladij.

Hitra rešitev zapleta je sicer ključna, saj z vsako uro blokade prekopa raste škoda za svetovno trgovino. Logistični velikani imajo zdaj dve možnosti – ali čakajo na ponovno odprtje prekopa ali pa svoje ladje pošljejo mimo južnega dela Afrike. K tej možnosti se med drugim nagibata Maersk in Hapaq-Lloyd. Tudi to sicer ni poceni možnost, saj med drugim pomeni večjo porabo goriva. Nekaj analitikov ocenjuje, da bi to povečalo stroške transporta za od 15 do 20 odstotkov. Analitiki pa tudi poudarjajo, da okoli 90 odstotkov pošiljk ni zavarovanih za primer zamud. Pravniki bodo imeli tako verjetno polne roke dela z dokazovanjem, kdo je kriv za zamude in bi moral prevzeti stroške. Sicer pa bo že sama splovitev nasedle ladje po nekaterih ocenah stala več milijonov dolarjev.