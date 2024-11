Lahko koze napovedo potrese in psi vulkanske izbruhe?

Cilj raziskave ni samo preučiti, kako se živali odzivajo na naravne dogodke, kot so vulkanski izbruhi, ampak pridobiti nove vpoglede v migracije, širjenje bolezni med živalmi in vpliv podnebne krize, naštevajo raziskovalci.

Kot piše Guardian , bo nova študija preverjala, ali lahko živali pomagajo pri napovedovanju potresov in vulkanskih izbruhov. S pomočjo majhnih oddajnikov, ki jih bodo namestili na sesalce, ptice in žuželke, bodo spremljali podrobno gibanje živali s pomočjo satelita, ki ga bodo izstrelili naslednje leto.

"Upamo, da bomo izstrelili floto približno šestih satelitov in vzpostavili globalno opazovalno mrežo, ki ne bo zagotavljala le podrobnosti o gibanju divjih živali in zdravju živali po vsem planetu, temveč bo razkrila, kako se bitja odzivajo na naravne pojave, kot so potresi," je za Guardian pojasnil vodja projekta Martin Wikelski z Inštituta Max Planck v Nemčiji.

Potencial živali pri napovedovanju potresov in naravnih pojavov so že dokazali. S poskusi na Siciliji na pobočju Etne, so ugotovili, da je vedenje koz precej dobro pri napovedovanju velikih vulkanskih izbruhov. Senzorji so pokazali, da živali pred izbruhom postanejo nervozne in se nočejo premakniti na višje pašnike, ki bi jih običajno z veseljem obiskale. "Vnaprej vedo, kaj jih čaka. Ne vemo, kako to počnejo, vendar jim uspeva," je dejal Wikelski.