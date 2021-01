Lahko Orban izgubi naslednje volitve?

Madžarska vlada je v četrtek kot prva država članica EU izdala začasno dovoljenje za uporabo cepiva Sputnik V kot tudi za cepivo, ki sta ga razvila AstraZeneca in oxfordska univerza in ki jih Evropska agencija za zdravila še ni odobrila. Pred tem pa je bila večkrat kritična do Evropske komisije zaradi počasnih postopkov odobritve cepiv in zamud pri naročilih. Svojeglavo ravnanje madžarske vlade in njenega voditelja Viktorja Orbana ne preseneča, spori in nesoglasja tako z institucijami kot drugimi članicami EU so zadnja leta ves čas del Orbanove politike.

A pri koronakrizi gre še za nekaj drugega. Zdravstvo oziroma vse slabše stanje zdravstvenega sistema na Madžarskem je tista politika, ki jo Madžari po raziskavi think tanka Policy Solutions ocenjujejo kot najslabšo v 10 letih Orbanove vladavine. In to po raziskavi, ki je bila opravljena tik pred epidemijo, ki slednje tako sploh še ne upošteva. Leto dni pred volitvami, na kateri se bo Orbanov Fidesz spopadel z združeno opozicijo, ki v zadnjih javnomnenjskih raziskavah vodi, sicer le za dva odstotka, to ni nepomembno. Že res, da bo obvladovanje epidemije in njenih posledic bržkone ključno na volitvah v vseh državah, vendar v madžarskem primeru gre za eno redkih stvari, ki jih tudi Orban ne more povsem nadzorovati. Nekaj mora storiti.

Če bi se v tem času pokazale hude ekonomske in socialne posledice krize, bi se stvari lahko obrnile celo Fideszu v prid, pravi direktor Policy Solutions, politolog Andras Biro-Nagy. S pozicije moči bo lahko namreč Orban obljubljal in delil finančna sredstva ter kupoval socialni mir in volilno podporo. Ob nadzoru nad večino medijev v državi pa hkrati onemogočal opoziciji predstavljanje kakršnekoli alternative.

Volitve 2022 bodo v vsakem primeru nepošten boj. Svobodne – da, poštene – ne. Sistem iliberalne demokracije, ki ga je v zadnjih 10 letih vzpostavil Orbanov režim namreč tega niti slučajno ne omogoča. Hkrati pa so prav v tem sistemu volitve edini legalen način, da druge politične sile ta režim zamenjajo. Boj bo srdit. Orban in Fidesz si ne moreta privoščiti poraza. Kaj hitro bi se v spremnjenih okoliščinah lahko marsikdo iz režima znašel pred sodiščem. Korupcije in spornega kopičenje bogastva oligarhov, Orbanove družine in drugih blizu režima bodo imeli kmalu dovolj tudi Madžari, ki jim je bilo, kot je pojasnil Biro-Nagy, doslej pomembneje to, da vsaj bogatijo domači veljaki in ne tuja podjetja. Večina vprašanih, tudi večina volivcev Fidesza, po zgoraj omenjeni raziskavi namreč meni, da Orbanova vlada dela v prid bogatih, in 53 odstotkov vprašanih da večina Madžarov živi slabše kot pred 10 leti. 43 odstotkov jih meni, da večina živi bolje kot pred 10 leti, a zanimivo, le 26 odstotkov jih je odgovorilo, da oni sami živijo bolje kot 2010.