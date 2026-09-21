'Lahko počne, kar želi': posilil učenke, skrivaj izpuščen po manj kot polovici kazni

46-letni Mocha Subchi Azal Tsani, znan kot Bechi, je sin vplivnega islamskega verskega voditelja in je poučeval na internatski šoli Shiddiqiyyah na vzhodu Jave. Policija ga je aretirala leta 2022, vendar šele po kar 15-urni akciji, v kateri je sodelovalo skoraj tisoč pripadnikov posebne policije. Pred šolo se je namreč zbrala množica privržencev njegove družine, ki je želela preprečiti aretacijo. Še istega leta je bil obsojen na sedem let zapora. Tožilstvo je zaradi posilstva zahtevalo najvišjo, 16-letno zaporno kazen, vendar ga je sodišče oprostilo te obtožbe in ga obsodilo zaradi milejšega kaznivega dejanja spolnega napada. Po rednem poteku kazni bi lahko za pogojni izpust zaprosil okoli marca 2027, celotno kazen pa bi prestal leta 2029. Toda BBC-jevi novinarji so ga med tajnim snemanjem letos opazili na prostosti. Izkazalo se je, da so ga iz zapora izpustili že avgusta 2025, torej po manj kot polovici prestane kazni. Indonezijsko ministrstvo za izvrševanje kazenskih sankcij je BBC-ju pojasnilo, da je bil predčasno izpuščen zaradi "znižanj kazni, ki so mu bila odobrena v skladu z veljavnimi predpisi". Zakaj natančno so mu kazen tako občutno skrajšali, ministrstvo ni pojasnilo.

'Bila sem njegova sužnja'

BBC-jeva preiskava je razkrila tudi nove obtožbe nekdanjih učenk. Ena od njih, Ira Puspitasari, je na sojenju pričala, vendar njene navedbe niso privedle do ločene obtožnice. Zdaj se je prvič javno izpostavila. "Bila sem njegova sužnja. Držal me je v ujetništvu, me posiljeval in pretepal," je povedala. Trdi, da jo je Bechi spolno zlorabljal in posiljeval več kot štiri leta, od njenega 15. leta. Ko je skušala pobegniti, naj bi jo njegovi varnostniki izsledili in odpeljali v osamljeno kočo, kjer naj bi jo znova mučil in posilil. Nato naj bi jo izključili iz šole. Ira trdi tudi, da je primer prijavila policiji, nato pa so jo ustrahovali, dokler prijave ni umaknila. BBC-ju je predložila posnetek pogovora z Bechijevo materjo, ki jo je pozivala, naj pove, da se "ni nič zgodilo". Druga nekdanja učenka, Ayu Masuroh, ki pravi, da sama ni bila zlorabljena, je zbirala pričevanja drugih deklet. Po njenih besedah je zbrala navedbe najmanj desetih nekdanjih učenk, ki so Bechija obtožile spolnih napadov ali posilstev. Te navedbe so bile po sodnih dokumentih, ki jih je pregledal BBC, del sojenja za zaprtimi vrati.

Indonezijska nacionalna komisija za nasilje nad ženskami medtem opozarja na "izredne razmere" zaradi spolnega nasilja v islamskih internatskih šolah. FOTO: Shutterstock

Žrtve sploh niso vedele, da je na prostosti