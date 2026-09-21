'Lahko počne, kar želi': posilil učenke, skrivaj izpuščen po manj kot polovici kazni

46-letni Mocha Subchi Azal Tsani, znan kot Bechi, je sin vplivnega islamskega verskega voditelja in je poučeval na internatski šoli Shiddiqiyyah na vzhodu Jave. Policija ga je aretirala leta 2022, vendar šele po kar 15-urni akciji, v kateri je sodelovalo skoraj tisoč pripadnikov posebne policije. Pred šolo se je namreč zbrala množica privržencev njegove družine, ki je želela preprečiti aretacijo. Še istega leta je bil obsojen na sedem let zapora.
Tožilstvo je zaradi posilstva zahtevalo najvišjo, 16-letno zaporno kazen, vendar ga je sodišče oprostilo te obtožbe in ga obsodilo zaradi milejšega kaznivega dejanja spolnega napada.
Po rednem poteku kazni bi lahko za pogojni izpust zaprosil okoli marca 2027, celotno kazen pa bi prestal leta 2029. Toda BBC-jevi novinarji so ga med tajnim snemanjem letos opazili na prostosti. Izkazalo se je, da so ga iz zapora izpustili že avgusta 2025, torej po manj kot polovici prestane kazni.
Indonezijsko ministrstvo za izvrševanje kazenskih sankcij je BBC-ju pojasnilo, da je bil predčasno izpuščen zaradi "znižanj kazni, ki so mu bila odobrena v skladu z veljavnimi predpisi". Zakaj natančno so mu kazen tako občutno skrajšali, ministrstvo ni pojasnilo.
'Bila sem njegova sužnja'
BBC-jeva preiskava je razkrila tudi nove obtožbe nekdanjih učenk. Ena od njih, Ira Puspitasari, je na sojenju pričala, vendar njene navedbe niso privedle do ločene obtožnice. Zdaj se je prvič javno izpostavila.
"Bila sem njegova sužnja. Držal me je v ujetništvu, me posiljeval in pretepal," je povedala. Trdi, da jo je Bechi spolno zlorabljal in posiljeval več kot štiri leta, od njenega 15. leta. Ko je skušala pobegniti, naj bi jo njegovi varnostniki izsledili in odpeljali v osamljeno kočo, kjer naj bi jo znova mučil in posilil. Nato naj bi jo izključili iz šole.
Ira trdi tudi, da je primer prijavila policiji, nato pa so jo ustrahovali, dokler prijave ni umaknila. BBC-ju je predložila posnetek pogovora z Bechijevo materjo, ki jo je pozivala, naj pove, da se "ni nič zgodilo".
Druga nekdanja učenka, Ayu Masuroh, ki pravi, da sama ni bila zlorabljena, je zbirala pričevanja drugih deklet. Po njenih besedah je zbrala navedbe najmanj desetih nekdanjih učenk, ki so Bechija obtožile spolnih napadov ali posilstev. Te navedbe so bile po sodnih dokumentih, ki jih je pregledal BBC, del sojenja za zaprtimi vrati.
Žrtve sploh niso vedele, da je na prostosti
Posebej sporno je, da ženske, ki so pričale proti Bechiju in so bile vključene v program zaščite prič, o njegovi izpustitvi niso bile obveščene. Ira in še ena nekdanja učenka sta za BBC povedali, da sta bili ob ogledu posnetkov šokirani, saj sta bili prepričani, da je še vedno v zaporu.
Ministrstvo trdi, da obveščanje ni bilo potrebno, ker je Bechi še vedno na pogojnem odpustu. Indonezijska agencija za zaščito prič pa temu nasprotuje in vztraja, da bi morale biti žrtve o izpustitvi obveščene.
Nekdanji odvetnik šole Nun Sayuti, ki je pozneje stopil na stran učenk, je predčasno izpustitev označil za kršitev pravic žrtev. BBC-ju je predložil tudi skrivni posnetek, na katerem naj bi Bechi govoril, da "lahko zaradi svojega položaja počne, kar želi".
Primer je v Indoneziji posebej občutljiv zaradi vpliva Bechijevega očeta in njegove verske skupnosti. Šolo in njen kompleks so v preteklosti obiskovali tudi najvidnejši politiki, med njimi nekdanji predsednik Joko Widodo in sedanji predsednik Prabowo Subianto.
Indonezijska nacionalna komisija za nasilje nad ženskami medtem opozarja na "izredne razmere" zaradi spolnega nasilja v islamskih internatskih šolah. Po njenih navedbah lahko moč verskih voditeljev otežuje nadzor in odvrača žrtve od prijavljanja zlorab. Primeri, ki so prišli v javnost, pa bi lahko bili zgolj "vrh ledene gore".
Bechi, njegova mati in šola se na vprašanja BBC-ja niso odzvali.
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