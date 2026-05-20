Tudi leta izkušenj morda niso dovolj: 'Panika je največji sovražnik vseh potapljačev'

Za pet raziskovalcev je bila odprava v tole podvodno jamo pri atolu Vaavu usodna. Dan kasneje je med reševalno akcijo umrl še lokalni vojaški potapljač reševalec. "Pri jamskem potapljanju je samo okolje bistveno bolj kompleksno kot v odprti vodi, tam imamo temo ali zelo pogosto slabo vidljivost," je povedal potapljač reševalec in jamski potapljač Matej Mihailovski.

Maldivi s svojimi atoli, čisto vodo in bogatim podvodnim življenjem veljajo za potapljaško meko. Potapljaški inštruktor Bojan Bančič tam redno organizira odprave. Pove, da je tam najboljši kraj, kjer so se potapljali: "Vidimo res vse, morske pse, velike živali ... " našteje.

Potapljanje je na Maldivih dovoljeno do 30 metrov globine, a odprava na čelu z Monico Montefalcone, univerzitetno profesorico iz Genove, je imela posebno dovoljenje vlade za tako imenovane tehnične potope tudi v večje globine. "Tehnično potapljanje ima za vsakih pet metrov svoj tečaj. Znanje je treba nadgrajevati, pridobivati izkušnje, potem pride v poštev tudi posebna oprema, dekompresijski postopki in tako dalje," pojasnjuje Bančič.

Po prvih podatkih njihova oprema ni bila primerna ne za tehnične potope, še manj za potope v jami, razlaga potapljač reševalec Matej Mihailovski: "So bili verjetno izkušeni potapljači v odprtih vodah, zagotovo pa niso imeli potrebnega znanja za jamsko potapljanje, ker če bi ga imeli, se jih ne bi pet naenkrat utopilo."

Tudi leta izkušenj in na tisoče ur potopov morda ni dovolj, ko se izkušen potapljač sreča s krizno situacijo, s kakršno še ni bil soočen. Pomembna je fizična pa tudi psihična pripravljenost, predvsem je treba dobro obvladovati stres. "Pri večini nesreč v jamskem potapljanju gre za izgubo orientacije in paniko, ta je največji sovražnik vseh potapljačev," pove Mihailovski.

Nesreča se je pripetila v četrtek, ob enajstih se je skupina odpravila na potop, ki bi moral trajati manj kot uro, ob dvanajstih je postalo jasno, da je nekaj hudo narobe. Sama nesreča je vedno sestavljena iz več dejavnikov, pojasnjuje Bančič: "Se pravi ni samo ena stvar, ki je šla narobe, ampak se stvari poklopijo. Kot pri letalskih nesrečah, ko lahko gledamo te analize. Tukaj je popolnoma enako, se pravi 5-6 stvari se poklopi, da pride do nesreče." Točen vzrok nesreče bo sicer pokazala preiskava - ta je še v teku, v veliko pomoč naj bi bile naprave ponesrečenih potapljačev, prav danes so finski reševalci zadnja dva potegnili iz vode.