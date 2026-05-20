Slovenija

Tudi leta izkušenj morda niso dovolj: 'Panika je največji sovražnik vseh potapljačev'

Ljubljana/Male, 20. 05. 2026 18.14 pred 53 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Jaka Vran
Potapljač

Na Maldivih so iz morja potegnili zadnji dve trupli italijanskih potapljačev. S tem so končali reševalno akcijo po najhujši potapljaški nesreči v zgodovini te otoške države. Umrlo je šest potapljačev - poleg petih članov italijanske ekipe raziskovalcev tudi lokalni vojaški potapljač na reševalni misiji. Zakaj se skupina izkušenih raziskovalcev ni vrnila iz globokomorske jame, še preiskujejo. Skupina petih italijanskih potapljačev je imela dovoljenje za raziskovanje mehkih koral in tehnične potope. Da načrtujejo tudi potop v globokomorsko jamo, kjer gre lahko hitro kaj narobe, pa naj oblasti ne bi vedele.

Za pet raziskovalcev je bila odprava v tole podvodno jamo pri atolu Vaavu usodna. Dan kasneje je med reševalno akcijo umrl še lokalni vojaški potapljač reševalec. "Pri jamskem potapljanju je samo okolje bistveno bolj kompleksno kot v odprti vodi, tam imamo temo ali zelo pogosto slabo vidljivost," je povedal potapljač reševalec in jamski potapljač Matej Mihailovski.

Maldivi s svojimi atoli, čisto vodo in bogatim podvodnim življenjem veljajo za potapljaško meko. Potapljaški inštruktor Bojan Bančič tam redno organizira odprave. Pove, da je tam najboljši kraj, kjer so se potapljali: "Vidimo res vse, morske pse, velike živali ... " našteje.

Potapljanje je na Maldivih dovoljeno do 30 metrov globine, a odprava na čelu z Monico Montefalcone, univerzitetno profesorico iz Genove, je imela posebno dovoljenje vlade za tako imenovane tehnične potope tudi v večje globine. "Tehnično potapljanje ima za vsakih pet metrov svoj tečaj. Znanje je treba nadgrajevati, pridobivati izkušnje, potem pride v poštev tudi posebna oprema, dekompresijski postopki in tako dalje," pojasnjuje Bančič.

Po prvih podatkih njihova oprema ni bila primerna ne za tehnične potope, še manj za potope v jami, razlaga potapljač reševalec Matej Mihailovski: "So bili verjetno izkušeni potapljači v odprtih vodah, zagotovo pa niso imeli potrebnega znanja za jamsko potapljanje, ker če bi ga imeli, se jih ne bi pet naenkrat utopilo."

Tudi leta izkušenj in na tisoče ur potopov morda ni dovolj, ko se izkušen potapljač sreča s krizno situacijo, s kakršno še ni bil soočen. Pomembna je fizična pa tudi psihična pripravljenost, predvsem je treba dobro obvladovati stres. "Pri večini nesreč v jamskem potapljanju gre za izgubo orientacije in paniko, ta je največji sovražnik vseh potapljačev," pove Mihailovski.

Nesreča se je pripetila v četrtek, ob enajstih se je skupina odpravila na potop, ki bi moral trajati manj kot uro, ob dvanajstih je postalo jasno, da je nekaj hudo narobe. Sama nesreča je vedno sestavljena iz več dejavnikov, pojasnjuje Bančič: "Se pravi ni samo ena stvar, ki je šla narobe, ampak se stvari poklopijo. Kot pri letalskih nesrečah, ko lahko gledamo te analize. Tukaj je popolnoma enako, se pravi 5-6 stvari se poklopi, da pride do nesreče." Točen vzrok nesreče bo sicer pokazala preiskava - ta je še v teku, v veliko pomoč naj bi bile naprave ponesrečenih potapljačev, prav danes so finski reševalci zadnja dva potegnili iz vode.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bohinj je zakon
20. 05. 2026 20.31
Par krat moraš biti v resni nevarnosti, da spoštuješ okolje v katerem si. Če preživiš.
