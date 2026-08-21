Razkol v družini, ki vodi Lakerse: kaj to pomeni za Dončića?

Pet proti ena. Tako bi lahko opisali razdor v eni najbolj prestižnih lastniških družin v zgodovini lige NBA. Družina Buss, ki je več kot štiri desetletja krojila usodo Los Angeles Lakersov, se je znašla v odprtem sporu glede prodaje svojega še preostalega 17,8-odstotnega deleža kluba, katerega prvo ime je danes Slovenec Luka Dončić.
Gre za delež, ki je ostanek imperija, ki ga je zgradil Jerry Buss, legendarni lastnik in arhitekt moderne identitete Lakersov. Po njegovi smrti leta 2013 je lastništvo prek družinskega trusta prešlo na njegovih šest otrok.
"Čutila sem veliko odgovornost, da si zapomnim vse zgodbe. Vse ozadje, kako je kupil ekipo, odnos, ki ga je imel z Magicom, slaba leta," je dejala njegova hči Jeanie Buss, dolgoletna vodilna predstavnica družine in guvernerka Lakersov.
Prav zato je bilo toliko bolj presenetljivo, ko je sprva kazalo, da se bo obdobje Bussovih pri Lakersih končalo brez večjega odpora. Eden najbolj znanih NBA-insiderjev je namreč poročal, da se je družina odločila prodati še zadnji 17,8-odstotni delež.
"Kot družina smo se odločili, da v okviru aktualnega posla prodamo preostale delnice družinskega sklada Buss skupini Boba Igerja," so sporočili.
Kupca sta poslovna težkokategornika. Nekdanji prvi mož Disneyja Bob Iger in tehnološki vlagatelj in brat zeta Donalda Trumpa, Josh Kushner. Celoten posel, torej celoten klub, naj bi bil vreden 12,5 milijarde ameriških dolarjev oziroma 10,7 milijarde evrov. Zdelo se je torej, da je odločitev sprejeta, a kmalu zatem je Jeanie sporočila, da se s prodajo ne strinja in da je bilo prvotno poročanje o soglasju celotne družine napačno. Svojim sorojencem je tako v pismu poslala jasno opozorilo.
V pismu odvetnik Jeanie Buss zanika, da bi ta soglašala s prodajo preostalega 17,8-odstotnega deleža Lakersov, in opozarja, da posla brez soglasja ključnih upraviteljev družinskega sklada ni mogoče izpeljati. Sklicuje se tudi na sodno odredbo iz leta 2017, po kateri naj bi moral sklad ohraniti najmanj 15-odstotni delež, da Jeanie ostane nadzorna lastnica kluba.
Če bi družina torej prodala celoten preostali delež, bi Jeanie tako lahko izgubila ne le lastništvo, ampak tudi položaj na čelu Lakersov, ki naj bi ga po prvotnem dogovoru obdržala do leta 2030. Da popolnega umika družine iz Lakersov ne želi, je Jeanie sicer dala jasno vedeti že pred leti.
In kaj bi menjava lastništva lahko pomenila za Luko Dončića? Tuji mediji že ugibajo, ali bo njegova prihodnost v Los Angelesu odvisna od tega, kako konkurenčno ekipo bodo Lakersi zgradili do izteka njegove pogodbe leta 2028. Če ne bo šlo po načrtih, se znova omenja tudi Dallas. Luka je sicer na omrežju X objavil, da se je v zadnjih letih že privadil velikih sprememb, vendar ne glede na vse verjame v neomejen potencial te ikonične franšize.
Prav nasprotno pa pravi Cuffs The Legend, dolgoletni prijatelj LeBrona Jamesa, ki je zapisal: "Magic Johnson je bil odstranjen iz igre. Anthony Davis je bil odstranjen iz igre. LeBron je bil odstranjen iz igre. Jeanie Buss je bila odstranjena iz igre. Luka, ko bo medenih tednov konec, imej oči na pecljih."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.