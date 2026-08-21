Razkol v družini, ki vodi Lakerse: kaj to pomeni za Dončića?

Pet proti ena. Tako bi lahko opisali razdor v eni najbolj prestižnih lastniških družin v zgodovini lige NBA. Družina Buss, ki je več kot štiri desetletja krojila usodo Los Angeles Lakersov, se je znašla v odprtem sporu glede prodaje svojega še preostalega 17,8-odstotnega deleža kluba, katerega prvo ime je danes Slovenec Luka Dončić. Gre za delež, ki je ostanek imperija, ki ga je zgradil Jerry Buss, legendarni lastnik in arhitekt moderne identitete Lakersov. Po njegovi smrti leta 2013 je lastništvo prek družinskega trusta prešlo na njegovih šest otrok.

Jeanie Buss FOTO: Profimedia

"Čutila sem veliko odgovornost, da si zapomnim vse zgodbe. Vse ozadje, kako je kupil ekipo, odnos, ki ga je imel z Magicom, slaba leta," je dejala njegova hči Jeanie Buss, dolgoletna vodilna predstavnica družine in guvernerka Lakersov. Prav zato je bilo toliko bolj presenetljivo, ko je sprva kazalo, da se bo obdobje Bussovih pri Lakersih končalo brez večjega odpora. Eden najbolj znanih NBA-insiderjev je namreč poročal, da se je družina odločila prodati še zadnji 17,8-odstotni delež. "Kot družina smo se odločili, da v okviru aktualnega posla prodamo preostale delnice družinskega sklada Buss skupini Boba Igerja," so sporočili. Kupca sta poslovna težkokategornika. Nekdanji prvi mož Disneyja Bob Iger in tehnološki vlagatelj in brat zeta Donalda Trumpa, Josh Kushner. Celoten posel, torej celoten klub, naj bi bil vreden 12,5 milijarde ameriških dolarjev oziroma 10,7 milijarde evrov. Zdelo se je torej, da je odločitev sprejeta, a kmalu zatem je Jeanie sporočila, da se s prodajo ne strinja in da je bilo prvotno poročanje o soglasju celotne družine napačno. Svojim sorojencem je tako v pismu poslala jasno opozorilo.