Lakoti v Gazi podvrženih vse več ljudi, Izrael večkrat blokira dostop do pomoči

"V mojih 25 letih humanitarnega dela je to morda najhujša analiza stradanja, kar sem jih kdaj videl," je dejal vodja organizacije Refugees International in nekdanji uradnik Bidnove administracije, Jeremy Konyndyk. Lakota se zdaj začenja, je dodal. Poročilo organizacije, ki spremlja varnost hrane (IPC), prihaja ravno v času, ko je Philippe Lazzarini, vodja UNRWA, agencije Združenih narodov za palestinske begunce dejal, da mu je bil zavrnjen vstop v Gazo, to naj bi mu preprečile izraelske oblasti. UNRWA, sicer največja humanitarna organizacija, ki deluje v Gazi, usklajuje tovornjake s pomočjo, ki vstopajo prek prehodov Rafa in Kerem Šalom. Vendar je po Lazzarinijevih besedah Izrael večkrat blokiral mejne prehode in s tem preprečil, da pomoč doseže Gazo.

V Gazi je vse več ljudi podvrženih lakoti FOTO: AP icon-expand

Izrael je medtem zaprosil Meddržavno sodišče naj ne izda ukazov za okrepitev humanitarne pomoči, potem ko so se pojavila poročila, da je intenzivnost izraelskih vojaških operacij privedla prebivalce v samo nekaj mesecih v lakoto, s katero se sooča skoraj celotno prebivalstvo, piše Guardian. Izraelske oblasti naj bi v prvih dveh tednih marca omogočile 12 misij humanitarne pomoči, šest naj bi jih zavrnili, šest pa preložili. ZDA, Jordanija in drugi so se zato zatekli k dostavi paketov s padali, da bi dosegli ljudi v Gazi. Kljub temu trudu je posebni poročevalec ZN za pravico do hrane, Michael Fakhri, opozoril, da bodo ti spusti "zelo malo pripomogli k ublažitvi lakote in podhranjenosti". Konec prejšnjega tedna je sicer humanitarna organizacija World Central Kitchen sporočila, da so najeli ladjo s Cipra in začeli dostavljati hrano in drugo nujno potrebno pomoč v Gazo, vendar so ZN poročali, da je še vedno najučinkovitejša pomoč s tovornjaki, ki pride neposredno do prebivalcev. Vendar hrane preprosto ni dovolj, kar pomeni, da vsa gospodinjstva vsak dan preskočijo določene obroke, odrasli pa tudi nič ne jedo, da bi lahko dali svojim otrokom. Ker je lakota neizbežna, je organizacija Oxfam večkrat opozorila in obtožila izraelske oblasti, da storijo premalo, da bi upoštevali navodila Meddržavnega sodišča in skušali pomagati civilistom. Kot so navedli, naj bi izraelske oblasti zavračale pomoč, ker naj bi ta vključevala vojaške pripomočke.

Prehoda niso dovolili niti opremi za humanitarne delavce, vključno s komunikacijsko opremo, jopiči, oklepnimi avtomobili in generatorji. "Nekateri predmeti so en dan spuščeni čez mejo, drugi dan zavrnjeni, seznam se nenehno spreminja," so sporočili iz Oxfama. Izrael pozval ZN, da zavrnejo zahtevo Južne Afrike Potem ko je Južna Afrika od ZN zahtevala, da odobrijo začasno odredbo za preprečitev lakote v Gazi, je Izrael prosil za popolnoma nasprotno stvar. V pisnem odgovoru na prošnjo Južne Afrike, je Izrael dejal, da so njihove trditve "dejansko in pravno popolnoma neutemeljene, moralno odvratne in predstavljajo zlorabo konvencije o genocidu". Izrael namreč odločno zanika, da naj bi njihova vojaška operacija v Gazi pomenila kršitev konvencije o genocidu. Civilisti so namreč po njihovem mnenju, "boleča posledica intenzivnih oboroženih sovražnosti, ki jih Izrael ni začel in ni želel". Izrael sicer že nekaj časa trdi, da so Hamasovi pripadniki krivci za genocid, vojna v Gazi pa da je "legitimna obramba Izraelcev". Konec januarja je Meddržavno sodišče Izraelu odredilo, da mora storiti vse, kar je njihovi moči, da prepreči smrt, uničenje in kakršna koli druga dejanja genocida v Gazi, vendar pa ni odredilo konec vojaške ofenzive. Evropska unija dosegla "politični dogovor" Po tednih nesoglasij je Evropska unija dosegla dogovor o sankcioniranju skrajnih izraelskih naseljencev, je sporočil Josep Borrell. "Razpravljali smo o sankcijah zoper Hamasa, in se dogovorili o sankcijah za ekstremistične naseljence. Dosežen je bil kompromis in upam, da bomo tako nadaljevali," je ob koncu srečanja potrdil. Sankcije se sicer pripravljajo že več mesecev in jih je sprva blokirala le peščica držav, vključno z Nemčijo, Češko in Avstrijo, ki so med najodločnejšimi podporniki Izraela. Toda opustošenje, povzročeno na območju Gaze, in nenehna poročila o nasilju, ki so ga izraelski državljani zagrešili nad Palestinci, so pospešili pogovore. Prve so bile ZDA, Združeno kraljestvo in Francija, ki so sankcionirale peščico naseljencev. Zadnja ovira je bila Madžarska, a naj bi ta prav tako sporočila, da bodo potrdili politični dogovor, piše Euronews. Politični dogovor namreč še ni začel veljati, potrditi ga morajo še veleposlaniki, vendar naj pri tem ne bi bilo težav. Naselbine na Zahodnem bregu so namreč po mednarodnem pravu nezakonite in veljajo za veliko oviro pri doseganju trajnega miru.