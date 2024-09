Lani s strelskim napadom grozil po spletu, letos v šoli ubil štiri osebe

Napadalec je v strelskem napadu uporabil polavtomatsko puško, FBI pa je lokalno policijo lani opozoril, da so prejeli spletne namige o potencialnem strelskem napadu v eni od šol na neznani lokaciji ob neznanem času. V 24 urah so ugotovili, da grožnje izvirajo iz Georgie, je na novinarski konferenci povedal direktor preiskovalnega urada v Georgii Chris Hosey.

FBI je nato s fantom in njegovim očetom opravil razgovor, kjer pa je oče zagotovil, da najstnik nima dostopa do lovskega orožja, ki ga imajo v hiši. Takrat 13-letni deček pa je zanikal, da je avtor spletnih groženj. Te so vsebovale slike orožja in grožnje s streljanjem na šoli. Preiskovalci so šole takrat vseeno opozorili, naj spremljajo dogajanje.

"Takratna situacija še ni bila razlog, da bi fanta aretirali, ali da bi na lokalni ali morda celo na nacionalni ravni kakorkoli ukrepali," so po sredinem napadu pojasnili pripadniki FBI.

Zapustil pouk in se vrnil s pištolo

V sredo pa je osumljenec v strelskem napadu na svoji srednji šoli ubil štiri osebe, od tega dva učitelja in dva 14-letna dijaka. Še osem dijakov in en učitelj so ranjeni. Dijake so sicer evakuirali na stadion, 14-letnika, ki mu bodo sodili kot odrasli osebi, pa so aretirali na kampusu.