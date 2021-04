Lani najmanj evidentiranih usmrtitev v zadnjem desetletju

Število dokumentiranih usmrtitev po vsem svetu se je lani zmanjšalo za več kot četrtino in je najnižje v zadnjem desetletju, v objavljenem poročilu o smrtni kazni ugotavlja Amnesty International. Po svetu so lani usmrtili najmanj 483 ljudi v 18 državah, kar je 26 odstotkov manj kot leta 2019. Kljub splošnemu upadu izvajanja smrtnih kazni pa so nekatere države celo povečale število usmrtitev. Na Kitajskem so te tajne.

Povsem novi izzivi zaradi covida-19 niso bili dovolj, da bi države odvrnili od izvrševanja usmrtitev, opozarja Amnesty International (AI). "Medtem ko se je svet posvečal iskanju načinov za zaščito življenj pred covidom-19, je več vlad pokazalo zaskrbljujočo odločenost, da se ne glede na vse zatečejo k smrtni kazni in usmrtijo ljudi," je izpostavila nova generalna sekretarka AI Agnes Callamard. icon-expand Znova so usmrtitve začeli izvajati v Indiji, Omanu, Katarju in na Tajvanu. FOTO: AP Kljub splošnemu trendu upadanja izvajanja smrtne kazni so nekatere države še naprej izvajale usmrtitve ali celo povečale jihovo število, kar po opozorilih AI kaže na srhljivo neupoštevanje človeškega življenja v času, ko je svetovna pozornost usmerjena v zaščito ljudi pred smrtonosnim virusom. AI predvideva, da je bilo na Kitajskem usmrčenih nekaj tisoč ljudi 88 odstotkov zabeleženih usmrtitev je bilo lani v štirih državah: Iranu (najmanj 246), Egiptu (najmanj 107), Iraku (najmanj 45) in Savdski Arabiji (najmanj 27). V statistiko ni vključena Kitajska, ker so tam usmrtitve tajne. AI predvideva, da je bilo tam usmrčenih nekaj tisoč ljudi. PREBERI ŠE Usmrtili prvo in edino žensko zapornico po letu 1953 AI med drugim v poročilu navaja, da je v ZDA administracija nekdanjega predsednika Donalda Trumpa po 17-letnem premoru nadaljevala usmrtitve na zvezni ravni in v manj kot šestih mesecih usmrtila deset ljudi. Spet so usmrtitve uvedli tudi v Indiji, Omanu, Katarju in na Tajvanu. icon-expand Zvezni zapor, kjer izvajajo usmrtitve. FOTO: AP Lani se je zmanjšalo število zabeleženih smrtnih obsodb za 36 odstotkov, na najmanj 1.477 Do aprila 2021 je 108 držav odpravilo smrtno kazen za vsa kazniva dejanja, 144 držav pa jo je odpravilo zakonsko ali v praksi. To je trend, ki se mora nadaljevati, poudarja AI. "Kljub temu da se nekatere vlade še naprej zatekajo k smrtni kazni, je bila splošna slika v letu 2020 pozitivna. Čad je odpravil smrtno kazen, prav tako Kolorado v ZDA. Število usmrtitev upada–svet je vse bližje temu, da to najbolj kruto, nečloveško in ponižujočo obliko kaznovanja pošlje v zgodovino,"je povzela Callamardova. icon-expand