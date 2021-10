Lani v ozračju rekordna koncentracija toplogrednih plinov

"Novo leto, nov rekord," je sporočilo za javnost o koncentraciji toplogrednih plinov v ozračju v lanskem letu danes naslovila Svetovna meteorološka organizacija. Lani se je koncentracija povečala bolj kot v povprečju v obdobju od 2011 do 2020. Trend se nadaljuje leta 2021, so pojasnili strokovnjaki.

Lani je bila koncentracija ogljikovega dioksida pri 413,2 delca na milijon, kar je 149 odstotkov nad predindustrijsko ravnijo. Koncentracija metana se je povečala za 262 odstotkov, dušikovega oksida pa za 123 odstotkov glede na leto 1750."Gospodarska upočasnitev, povezana z epidemijo covida-19, ni imela zaznavnega učinka na ravni toplogrednih plinov v ozračju in njihove stopnje rasti, čeprav je prišlo do začasnega upada novih izpustov," so poudarili meteorologi.