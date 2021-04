Lani v prometnih nesrečah v EU umrlo najmanj ljudi doslej

Lani je v prometnih nesrečah v EU življenje izgubilo 18.800 oseb, kar je skoraj 4000 manj kot leta 2019. To pomeni upad za 17 odstotkov, kar je največ doslej, je sporočila komisija.

V povprečju je tako v Uniji umrlo 42 ljudi na milijon prebivalcev, s čimer so ceste v EU najvarnejše na svetu. Svetovno povprečje znaša 180 smrti na milijon prebivalcev.

Največjo stopnjo umrljivosti so zabeležili v Romuniji, in sicer 85 smrtnih žrtev na milijon prebivalcev. Najvarnejše pa so ceste na Švedskem, kjer so zabeležili 18 smrti na milijon prebivalcev.

V Sloveniji je lani umrlo 38 ljudi na milijon prebivalcev, kar je najmanj doslej. V primerjavi z letom 2019 je upadlo za 22 odstotkov, potem ko se je med letoma 2018 in 2019 povečalo za 12.

Najmanjše število smrtnih žrtev na milijon prebivalcev doslej je zabeležilo še 17 drugih članic EU. V petih pa se je število žrtev v primerjavi z letom prej povečalo. To so Estonija, Irska, Latvija, Luksemburg in Finska, so navedli v Bruslju.

V daljšem časovnem obdobju, tj. med letoma 2010 in 2020, se je število smrtnih žrtev na evropskih cestah zmanjšalo za 36 odstotkov, kar je pod ciljem 50-odstotnega zmanjšanja, ki si ga je zadala EU. Ta cilj je presegla zgolj Grčija s 54-odstotnim zmanjšanjem. Sledijo ji Hrvaška (44-odstotni upad), Španija (44-odstotni), Portugalska (43-odstotni), Italija (42-odstotni) in Slovenija (42-odstotni).

"S skoraj 4000 manj smrtnimi žrtvami na cestah EU v letu 2020 v primerjavi z letom pred tem naše ceste ostajajo najvarnejše na svetu. Kljub temu pa zaostajamo za ciljem, ki smo si ga zadali za preteklo desetletje. Potrebno je skupno ukrepanje, če želimo preprečiti vrnitev na ravni iz obdobja pred pandemijo covida-19," je ob tem izpostavila evropska komisarka za promet Adina Valean.

Na število smrtnih žrtev prometnih nesreč je vplival tudi manjši obseg prometa zaradi pandemije covida-19, vendar pa je učinek težko izmeriti, so še dodali v Evropski komisiji.