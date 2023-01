Lanskoletni leti Elona Muska: 134 potovanj, najkrajše trajalo šest minut

V letu 2022 je zasebno letalo milijarderja, podjetnika in lastnika omrežja Twitter Elona Muska opravilo 134 letov, je na že omenjeno družbeno omrežje objavil najstnik Jack Sweeny, ki že dobri dve leti s pomočjo interventnih aplikacij sledi letalu bogataša.

A podatki o sledljivosti letala ne zagotovijo informacij, ali je na letalu tudi njegov lastnik. Njegovo prisotnost na plovilu je najstnik poskušal ugotoviti s pomočjo Muskovih fotografij na spletu. Iz njih sklepa, da je bogataš letalo uporabil za ogled svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju.

Prav tako je lansko leto potoval v Brazilijo, Francijo, Italijo, Grčijo, Nemčijo, Veliko Britanijo in na Norveško. Najpogosteje se je premikal med zveznimi državami ZDA, in sicer Kalifornijo in Teksasom.