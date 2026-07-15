Lase deklice posrkalo v odtok bazena, njeno stanje je kritično

Starost deklice se glede na poročanje italijanskih medijev razlikuje. Italijanska tiskovna agencija Ansa poroča, da je stara sedem let, portal Rai News pa 13 let.

Nenavadna in grozljiva nesreča se je zgodila v obmorskem letovišču Sestri Levante. Kot piše Rai News, je lase deklice med uživanjem v vodi posrkalo v odtok bazena, zaradi česar je ostala ujeta pod vodno gladino.

Ko je to opazila njena družina, ji je nemudoma priskočila na pomoč. Posredovali so tudi reševalci ob bazenu ter kasneje nujna medicinska pomoč, ki so po poročanju Anse deklico oživljali več kot pol ure.

S helikopterjem so jo nato prepeljali v bolnišnico Gaslini v Genovi. Deklica ostaja v kritičnem stanju.

Na kraju dogodka so bili obalna straža in karabinjerji. Objekt v času preiskave ostaja zaprt.