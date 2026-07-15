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Lase deklice posrkalo v odtok bazena, njeno stanje je kritično

Sestri Levante, 15. 07. 2026 19.37 pred 27 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.P.
Deklica v bazenu

Iz Italije poročajo o hudi nesreči na bazenu. V priljubljenem obmorskem letovišču je namreč lase deklice posrkalo v odtok bazena, tako da je ostala ujeta pod vodo. Družina ji je takoj, ko je opazila, da ne more priplavati na površje, priskočila na pomoč, posredovali so tudi reševalci ob bazenu ter nujna medicinska pomoč. Kasneje so deklico v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico.

Starost deklice se glede na poročanje italijanskih medijev razlikuje. Italijanska tiskovna agencija Ansa poroča, da je stara sedem let, portal Rai News pa 13 let.

Nenavadna in grozljiva nesreča se je zgodila v obmorskem letovišču Sestri Levante. Kot piše Rai News, je lase deklice med uživanjem v vodi posrkalo v odtok bazena, zaradi česar je ostala ujeta pod vodno gladino.

Ko je to opazila njena družina, ji je nemudoma priskočila na pomoč. Posredovali so tudi reševalci ob bazenu ter kasneje nujna medicinska pomoč, ki so po poročanju Anse deklico oživljali več kot pol ure.

S helikopterjem so jo nato prepeljali v bolnišnico Gaslini v Genovi. Deklica ostaja v kritičnem stanju.

Na kraju dogodka so bili obalna straža in karabinjerji. Objekt v času preiskave ostaja zaprt.

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KOMENTARJI6

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enapi
15. 07. 2026 20.31
Znak prepovedano plavanje pod vodo v bazenu ni za okras.
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0 0
daiči
15. 07. 2026 20.30
Pa to nemors vrjet d se loh nardi. Pumpe za preciscevanje vode bi mogle laufat k je bazen zaprt, ponoč.
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0 0
presnet
15. 07. 2026 20.14
Naša generacija je imela plavalne kape na bazenih, ko smo šli s šolo ali z družino.
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+1
2 1
speedstar
15. 07. 2026 20.21
To zato ker ste imeli uši.
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+0
1 1
Pravica.
15. 07. 2026 20.22
Kakšno vezo ima tvoja kapa z nesrečnim dogodkom. Eni morate res vedno nekaj bz komentirati. Tudi v mojih časih so nekateri nosili kape, nekateri pa ne, ampak nihče v zunanjih bazenih.
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+1
1 0
Actual Asparagus
15. 07. 2026 20.10
Plavalne gumijaste kapice niso bile kar tako na naših bučah nekoč....na Pristanu :(
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+5
6 1
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