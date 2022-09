Lasje so se ji ujeli v vozilo za razkladanje prtljage, zaradi poškodb umrla

Letališka delavka na letališču v New Orleansu Jermani Thompson je umrla v torek, potem ko so se ji med raztovarjanjem prtljage z letala lasje zapletli v stroj s tekočim trakom. Nesreča se je zgodila okoli 22. ure, so po poročanju NBC News sporočili z mednarodnega letališča Louis Armstrong New Orleans.

Poškodovano Thompsonovo so takoj prepeljali v bolnišnico, a je tam zaradi poškodb umrla. Mike Hough, izvršni direktor GAT Airline Ground Support, katerega članica je bila tudi pokojna, je dejal, da so se Thompsonovi lasje zapletli v stroj nakladalnika s trakom, vozila s tekočim trakom za prenašanje prtljage na letalo in iz njega. "Zaradi nesreče smo skrušeni. Njeno družino in prijatelje podpiramo po svojih najboljših močeh," je dejal.

Direktor letališča Kevin Dolliole pa je dejal, da je bila Thopsonova "del naše letališke družine". Frontier Airlines je prav tako izrazil svoje sožalje in dejal, da so njegove misli pri prijateljih in družini gospe Thompson.

Njena mati Angela Dorsey je po poročanju Sky Newsa dejala, da je hči oboževala košarko ter da je diplomirala na Tougaloo Collegeu v Jacksonu v Mississippiju.